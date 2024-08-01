健康網》「三口組」孩子食量小沒食慾？ 醫推4招助長高

醫師表示，透過運動增加食慾、增加高營養飲食、增加好的熱量、增加吸收效能，能協助生長後段班孩子補充營養；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些孩子一頓飯只吃幾口就停，每次吃飯得花一小時，又瘦又矮小，身高和體重都在低標，帶回老家總被阿嬤念怎麼像難民，禾馨小兒遺傳內分泌醫師陳菁兒指出，「三口組」孩子瘦小食量小、沒食慾讓家長傷透腦筋，可以透過運動增加食慾、增加高營養飲食、增加好的熱量、增加吸收效能，協助生長後段班孩子補充營養，健康長大。

陳菁兒在臉書專頁「菁兒醫師的成長花園。兒童成長&性早熟&基因檢測。」發文表示，她常比喻兒童成長像「蓋高樓大廈」，吃進去食物就是「鋼筋水泥」，人體必須要有足夠的原料，才能夠健康成長，長得好。吃得對，就往上長，吃錯了，就往橫的長，吃不夠，就沒的長。

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增加食慾

陳菁兒說，針對身高體重百分位偏小的孩子，尤其是體重偏輕，食量小，沒食慾的孩子，可以嘗試透過增加運動量及補充部分微量元素。運動時，熱量會被燃燒，身體的生理機制會自動提升食慾，而且不只運動當下有用，運動後幾天食慾也會改善，甚至還能刺激生長激素分泌、改善過敏。

陳菁兒提到，鋅是一種微量元素，在身體很多生體積能扮演重要角色。鋅能幫助味蕾細胞的再生，與嗅覺及味覺敏感度有關。若缺鋅容易導致嗅覺和味覺異常，造成食慾不振。補充鋅，則可能對於增加食慾有幫助。

醫師指出，如果孩子食量偏小，在有限的食量下，家長必須增加「高營養飲食」，像是注意蛋白質比例及注重微量元素的均衡；圖為情境照。（圖取自freepik）

增加攝取高營養飲食

陳菁兒指出，如果孩子食量偏小，在有限的食量下，家長必須增加「高營養飲食」，像是注意蛋白質比例及注重微量元素的均衡。蛋白質是構成骨骼肌肉最重要的原料，也是幫助孩子長高最重要的營養成分，每餐需要一個掌心大小及厚度的份量。若正餐真的吃不了這麼多，可從點心時間增加蛋白質類點心，減少食用垃圾食物當點心。

增加好的熱量

陳菁兒表示，如果孩子能吃的份量比較少，可以嘗試增加熱量密度，也就是同樣份量但整體熱量較高。像是牛奶加入堅果粉、酪梨加牛奶打成酪梨牛奶、飯加入配料及起司做成起司燉飯等。若沒有時間準備，市售大廠牌的兒童成長配方也可考慮取代一次點心。

醫師提到，食用富含酵素的水果如奇異果，鳳梨等，可以輔助食物分解，提高腸道吸收效能；圖為示意圖。（圖取自freepik）

增加吸收效能

陳菁兒說，有些孩子容易便秘或腹瀉，腸道不健康連帶著營養吸收效能也跟著變差。可從以下以個部分著手：

●處理本身腸胃問題：便秘或慢性腹瀉，尋求兒童腸胃科協助改善問題。

●增加腸道健康：攝取足夠的青菜及膳食纖維，補充足量益生菌。腸道健康，吸收力也會跟著提高。

●增加消化酵素：食用富含酵素的水果，如：奇異果，鳳梨等，或使用消化酵素。消化酵素能夠輔助食物分解，提高腸道吸收效能。

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