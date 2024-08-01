降低癌症死亡！6大學會鎖定「癌王」籲篩檢

6大學會呼籲民眾，若符合肺癌公費篩檢資格，務必多加利用。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕癌症常年居於國人死因第1位，肺癌目前更是癌症中死亡率、發生率的首位，2022年造成1萬餘人死亡，是我國邁向2030癌症死亡減少3分之1的重要課題之一。台灣肺癌學會等6大學會呼籲，政府已提供家族史、重度吸菸史等風險族群2年1次的公費篩檢機會，明年更有望擴大，民眾務必多加利用。

台灣肺癌學會理事長楊政達指出，肺癌是我國發生率、死亡率最高的癌症，每5位癌症死亡個案中，就有1人因肺癌死亡，但通過早期篩檢，可以爭取患者痊癒的機會，近年來治療技術的突破，也讓後期患者有新的希望，只要積極配合治療，未來新技術「一棒接一棒」，或許也有戰勝疾病的機會。

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此外，楊政達提醒，國健署已提供具有家族史及重度吸菸史的民眾2年1次的低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，符合資格的民眾務必多加利用，而第一線的醫療人員，不論哪一科，都可以主動說服有風險的病患利用這些公費篩檢資源，及早找出潛在個案。

台灣胸腔外科學會理事長趙盈凱則說，治療一個四期肺癌患者的治療費用，相當於治療80個早期肺癌個案，過去沒有好的篩檢手段，而肺部又沒有神經、不會出現痛覺，患者往往都是轉移到其他部位、出現疼痛後才就醫確診，現在有LDCT篩檢，甚至連進入早期前的病變都能找出來，治癒率有機會接近100%。

趙盈凱也提到，範圍還侷限在肺部的早期肺癌，通過手術前導性用藥，切除以腫瘤為中心的2到3倍範圍即可，較以往需要切除肺葉的做法，大幅減少對患者肺活量的影響，且傷口較小、治療效果相當，術後則配合輔助治療，控制可能開刀前就存在但尚未被發現的病灶，很快就能恢復正常生活。

因此，台灣肺癌學會、台灣放射腫瘤學會、中華民國癌症醫學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣臨床腫瘤醫學會、台灣胸腔外科學會等6大學會呼籲，國健署已提供父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌的50至74歲歲男性及45歲至74歲女性，以及50至74歲、吸菸史達30包年以上，戒菸未滿15年者公費篩檢機會，符合資格的民眾務必多加利用。

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