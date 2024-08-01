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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》不被百「斑」折磨！ 中醫教5預防：補充新鮮蔬果

2024/08/01 18:56

中醫師指出，充滿植化素、抗氧化物質的新鮮蔬果，是幫助預防斑點的好食物；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕愛美之心人人有，若皮膚有各種斑點，就會很在意。麗馨中醫診所醫師廖芳儀在臉書專頁「廖芳儀中西醫師-食養。醫方。五感療癒」發文表示，斑點的形成和遺傳、年紀、荷爾蒙狀態，及生活習慣都有關係，所以在孕期、更年期、較容易出現，而生理期紊亂的人，膚色也會比較不均。想預防斑點就要做好5點：防曬、多補水、補充新鮮蔬果、睡眠充足，和適當運動、流汗。

預防斑點5好習慣

防曬：戶外要擦高系數防曬品、陽傘、帽子、太陽眼鏡（保護眼睛），還要記得補擦防曬品！

補水：體重（公斤）X 30-35=基本應喝的水量。

補充新鮮蔬果：充滿植化素、抗氧化物質的新鮮蔬果，都是幫助預防斑點的好食物。

睡眠充足：早睡早起，睡眠時間6-8小時是比較好的。

適當運動、流汗：維持好代謝，精神體力好，更能維持好狀態。

中醫師表示，貧血、營養失衡，除了造成、疲倦、掉髮外，也容易膚色不均，多補充桂圓、紅棗、豬肝；示意圖。（資料照）

中醫看「斑」：有諸內而形諸外

肝氣鬱結：婦女的斑點和肝氣鬱關係密切，所以很容易發生在荷爾蒙劇烈變化的時候，如懷孕、更年期、老年，還有壓力！可以喝一點玫瑰花茶、茉莉花茶。

肝血虛：貧血、營養失衡，除了造成、疲倦、掉髮外，也容易膚色不均。多補充桂圓、紅棗、莓果類、豬肝、牛肉、紫菜、海帶、蘆筍。

血瘀：循環不好、代謝差，很容易讓臉色暗沉灰黑，也容易讓長出的斑點疤痕不容易修復。可以吃一點川七、山楂、薑，但是建議諮詢中醫師後再行服用。

氣虛：臉色蒼白、疲倦、過敏，都容易一起發生，補充一些黃耆、西洋參、紅景天、山藥都是不錯的唷。

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