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及早診斷糖尿病腎病變 拜耳和北醫大以台灣為「亞太資料庫分析樞紐」

2024/08/01 16:57

及早診斷糖尿病腎病變，北醫大和拜耳合作以台灣作為「亞太資料庫分析樞紐」。（北醫大提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣超過230萬人罹患糖尿病，其中大約每5人就有2人合併慢性腎臟病，為解決臨床問題，造福更多病患，台灣拜耳與台北醫學大學簽署「全球數據產學合作備忘錄」，以北醫附屬醫院的臨床研究資料庫為基礎，進行跨國合作研究，規劃以北醫為據點，以台灣做為「亞太資料庫分析樞紐」，串聯各國臨床大數據分析，以提升醫療品質。

北醫大校長吳麥斯說明，根據統計，台灣末期腎臟病門診病人主要年齡層落於45歲至64歲（38.6％），為主要社會勞動力人口，而糖尿病是導致末期腎臟病最主要的原因之一，糖尿病腎病變更會增加心肌梗塞、心衰竭等心血管疾病風險，對於個人、家庭和社會造成的醫療負擔不容小覷，透過大數據分析有助於促進臨床及早診斷糖尿病腎病變，協助病友及早治療，藉以降低心血管事件或末期腎病變發生率。

針對慢性腎臟病、糖尿病、心衰竭等疾病，拜耳亞太區西藥部商業營運資深副總Ashraf Al-Ouf表示，拜耳與北醫建立OMOP（國際通用數據模式）通用大數據資料庫分析合作模式，藉以剖析台灣心腎代謝症候群的診治現況與臨床需求，也將發展根據台灣在地化的OMOP通用資料庫分析模組，成為拜耳亞太區資料庫分析樞紐，串聯各國資料庫進行大數據分析，提高研究的價值與實用性，擴大其應用範圍，建立更緊密的合作夥伴關係。

台灣拜耳總裁楊玉蘭指出，拜耳也將提供多元化的全通路心腎代謝症候群衛教，持續協助醫事人員教育訓練，即時獲取心腎糖診治的醫療新知，並規劃北醫校內企業講座、拜耳參訪或實習，協助職涯規劃與促進產學接軌，深化產學交流，實現資源共享和優勢互補。

北醫大數據處臨床數據中心主任徐之昇說明，北醫大數據處在2020年率先完成北醫三家醫院臨床研究資料庫的國際數據接軌工程，順利加入全球最大臨床醫學數據網絡聯盟（OHDSI），2022年創立「台灣觀察性健康資料研究學會」（OHDSI Taiwan Society），今年10月將舉辦「2024健康數據科學研討會」，主題將聚焦於「創造多元真實世界數據與證據的價值」。

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