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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

90歲翁嚼檳榔超過40年 雙唇相繼罹癌切除保命

2024/08/01 16:57

衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方說，嚼檳榔者罹患口腔癌的機率是一般人的29倍，嚼越久危害越大，甚至跟隨一輩子。（記者陳冠備攝）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣90歲黃姓阿公嚼檳榔超過40年，直到70多歲才戒掉檳榔，未料他的嘴唇在83歲跟90歲之際，相繼罹患類似於口腔癌的唇癌，經手術切除後才保住一命，黃阿公表示，年輕時當大卡車司機，為了提神嚼檳榔，如今感到悔不當初。醫生表示，嚼檳榔者罹患口腔癌的機率是一般人的29倍，嚼越久危害越大，甚至跟隨一輩子。

衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方表示，黃阿公在83歲那年就診出右上唇罹患唇癌，經手術切除，今年他90歲，因左下唇的腫瘤超過3公分長來就診，經查已是二期唇癌，院方很快安排手術切除，術後取用左手皮瓣進行移植重建，目前嘴唇和原外觀幾乎沒有差別。

90歲黃姓老翁左下唇的腫瘤超過3公分長，掛在臉上讓人怵目驚心，已是二期唇癌。（彰化醫院提供）

黃姓老翁二度罹患唇癌，上下唇經手術切除後再進行移植重建，目前嘴唇和原外觀幾乎沒有差別。（彰化醫院提供）

黃阿公表示，1年多前左下唇嘴破，一直擦藥都擦不好，後來就越腫越大，他是不會覺得不舒服，但有時候吃東西會卡住，講話聲調也怪怪的，因此一拖就超過1年，直到日前受傷住院動關節手術，醫師勸告後才願意接受唇癌手術。

黃阿公說，他20幾歲年輕時當大卡車司機，當時南北奔波，為了提神，嚼檳榔變成習慣，後來轉業開計程車，以大夜班為主，檳榔是他不可或缺的精神糧食，這期間也是有抽菸，後來到了70歲，因常咳嗽才戒掉檳榔跟香菸，沒想到戒了十幾年還是罹患唇癌，該躲的還是躲不過，覺得懊悔。

許嘉方表示，口腔癌患者大多集中在40至70歲之間，其中高達9成是檳榔人口，可見其關連性，雖然黃阿公已經戒檳榔10多年，卻二度出現唇癌，所以最好是不嚼檳榔，也不要嘗試。

「嚼檳榔者罹患口腔癌的機率是一般人的29倍」許嘉方說，如果口腔潰瘍久不痊癒，或出現紅斑、白斑、黏膜表面粗糙、黏膜纖維化及腫脹等狀況，一定要趕快就醫，尤其是嚼檳榔習慣者，他也強調，口腔癌如果早期發現手術切除，通常恢復良好，若到三期之後才切除，大多要接受放療及化療，治療成功率也會降低。

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