接掌台大北護分院 詹鼎正提3大目標

國內老年醫學專家詹鼎正（右4）接掌台大北護分院。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內老年醫學專家詹鼎正今（1日）正式接掌台大醫院北護分院，他提出三大目標，要率領北護分院成為長照3.0的典範，同時引入智慧醫療，並提升員工幸福感和促進社區共融。

台北市萬華區的高齡人口占比超過23%，已達超高齡社會的標準，北護分院自2004年加入台大醫療體系後，從專注婦幼衛生轉型為高齡醫學及長期照顧。

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台大醫院於2006年設立老年醫學部，當時剛結束美國老年醫學訓練的詹鼎正回到台灣，成為國內第一批老年醫學人才。今天北護分院舉行院長交接典禮，詹鼎正從前院長陳永銘手中接下重任，成為北護分院新任院長。

詹鼎正說，上任後有三個目標，首先，北護分院是地方知名的高齡長照中心，希望在現有基礎上進一步提升，結合「醫療與長照」，政府正在推動長照3.0計劃，北護分院希望成為模範，讓病人在家也能享有住院般的醫療服務。

其次，總院和新竹分院在智慧醫療方面已有豐富經驗，而北護分院是相對老舊的社區，希望能引入智慧醫療的概念，提升醫療服務品質。第三是引入政府推動的ESG（環境保護、社會責任及公司治理）政策。

詹鼎正表示，推動ESG除了節能減碳，更重要的是照顧第一線員工創造幸福職場，吸引並留住人才，在關注醫療服務的同時，也要與北護大學及社區攜手共榮；對於醫療人力，他認為，薪資待遇是必需的，但更重要的是營造良好的職場氛圍和工作環境，讓大家有共同的願景，願意為醫院的發展一起努力。

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