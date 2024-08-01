健康網》天熱沒胃口又疲勞？ 深色蔬菜提神「這些」增食慾

營養師表示，維生素B群增加元氣，糙米、豬肉、豆漿等食材，可補充維生素B1；而深綠色蔬菜、奶類則可補充到維生素B2；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕酷暑炎熱影響食慾吃不下，不少人會以含糖飲料作為水分補給來源，這樣容易出現肥胖、便秘、代謝症候群等問題。營養師張珮蓁在臉書粉專「Patty營養師 陪你一起吃」發文表示，沒食慾還是要多喝水；或是多吃瓜果類，如苦瓜、小黃瓜等；或補充B群，如深綠色蔬菜、奶類有維生素B2；或是善用醋、辛香料、較酸的水果促進食慾。

炎炎夏日跟著4點吃喝

●多喝水

張珮蓁表示，炎炎夏日要分次補充水分，避免身體缺水，並且要補充體重35倍以上的水分。否則狂流汗，加上水分攝取不足，會使尿液濃縮，尿路結石的風險增20%！

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●多吃瓜果類

她提到，可適量多吃苦瓜、小黃瓜、冬瓜等，水分較多的當季瓜果類蔬果，有利補充水分之外，大多也都富含鉀、鎂類、維生素Ｃ，有助平穩血壓，對血管健康很有幫助。

張珮蓁提到，促進食慾可吃酸水果，如奇異果、鳳梨、百香果、檸檬等；示意圖。（圖取自freepik）

●補充B群

張珮蓁指出，流汗多也容易疲勞、嗜睡、精神差，多補充與能量代謝有關的維生素B群增加元氣。糙米、豬肉、豆漿等食材，可補充維生素B1；而深綠色蔬菜、奶類則可補充到維生素B2。

●善用醋、辛香料、酸水果

她說，用這些東西為菜餚添加風味，可以增加食慾，吃的均衡又健康。蔥、薑、蒜等含植化素，如硫化物、蒜素、薑辣素等，對於抗氧化、抗發炎、增免疫，跟循環很有幫助；或是吃酸水果，如奇異果、鳳梨、百香果、檸檬等。

張珮蓁提到，天熱有些人愛吃水果消暑，但僅以水果為主食會過量，也容易增加代謝問題。而有人會額外吃粉條、粉圓、綠豆、紅豆冰等冰品，均屬澱粉類，容易增加熱量及肥胖問題，也要特別注意。

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