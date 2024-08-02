健康網》5大類食物易使濕疹發作！ 麵包、牛奶、蝦子都點名

營養師提到，牛奶、麥片、麵包等容易讓濕疹發作；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每到夏天，濕熱天氣害皮膚開始癢，濕疹反覆發作好難受！營養師李婉萍於臉書粉專「李婉萍營養師」發文指出，利用排除飲食法，整理出可能會導致濕疹發作的食物，包括：牛奶、高油脂與甜食、麩質、甲殼類海鮮，以及食物添加物。其中吐司、麵條等小麥製品含有麩質，或是大麥、燕麥等食品與小麥相同生產線，若想完全排除麩質敏感，建議暫時不要吃這類食物。

●牛奶：牛奶含有豐富的鈣質、蛋白質，但成分中的酪蛋白、乳清蛋白，很多人會過敏，因此建議平常愛喝拿鐵的人，暫時變成黑咖啡。不過也提醒，限制牛奶可能會缺鈣，建議從其他食物攝取鈣質，如豆漿、黃豆、芝麻，或是含鈣量較高的南瓜、秋葵、高麗菜。

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●高油脂與甜食：鹽酥雞、炸物等富含飽和脂肪類的食物，容易上火、刺激發炎，不益於皮膚健康；愛吃甜食、披薩等B群含量不足食物，使體內B群含量不足，養成發炎體質，使脂漏性皮膚炎發作頻率增加。

營養師表示，麵包、麵條等小麥製品，含有麩質，容易讓濕疹發作；示意圖。（圖取自freepik）

●麩質：包括麵包、吐司、饅頭、麵條等小麥製品，大麥、燕麥、五穀粉等食品與小麥相同生產線，因此若想做麩質敏感排除，建議暫時不要吃這類食物。

●甲殼類海鮮：蝦、蟹、龍蝦等甲殼類海鮮的蛋白質，含螺旋狀結構蛋白，就算煮熟後吃，還是容易過敏、敏感。

●食物添加物：人工色素、防腐劑、二氧化硫、殺菌劑、漂白劑、保色劑等，容易刺激體內慢性發炎。

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