健康網》超人醫師永別了 他對人真實關懷最可貴

〔健康頻道／綜合報導〕台東人的慟是「超人醫師」徐超斌真的離開了他們，資安學者李忠憲表示，他的一生常常被人拿來對照柯文哲，因為兩人都同樣走上醫療之路，卻承載了不同的社會形象與價值投射。

常被人拿來對照柯P 李忠憲：形象與價值完全不同

李忠憲在臉書上分享，徐超斌曾說過，他原本想學的是電子、工程，但因為家族的期待，他選擇了醫學這條路。成為醫生並不是他自己最初的人生規劃，而是社會與家庭的「推手」將他推向了這個舞台。

李忠憲說，當我們在稱頌他時，也不能忽略其中的矛盾：如果他當年真的能自由追求電子工程，他的人生會不會更快樂？會不會活得更輕鬆？被譽為「超人醫師」，因為他總是將病人放在自己之前，甚至在南迴公路服務，陪伴許多偏鄉居民。他的選擇，雖然不是最初的志願，卻是對社會極大的貢獻。

「超人曾經來，但已經走了。」李忠憲表示，這句話，既是告別，也是提醒。因為生命終將離去，而我們要留下的，不是標籤與稱號，而是那份在人間真實的關懷。

李忠憲也提到，醫者百態，有人像超人般奉獻，也有人平凡，當然也不乏令人失望的人。像這樣具有高度道德光環的工作，在追求人生價值的道路上，是可以呈現和實現高度意義。

