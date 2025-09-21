自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》超人醫師永別了 他對人真實關懷最可貴

2025/09/21 20:11

「超人醫師」徐超斌老是被人們拿來與柯文哲相比，資安學者李忠憲說，兩人社會形象與價值投射已不一樣了。（取自徐超斌臉書）

「超人醫師」徐超斌老是被人們拿來與柯文哲相比，資安學者李忠憲說，兩人社會形象與價值投射已不一樣了。（取自徐超斌臉書）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台東人的慟是「超人醫師」徐超斌真的離開了他們，資安學者李忠憲表示，他的一生常常被人拿來對照柯文哲，因為兩人都同樣走上醫療之路，卻承載了不同的社會形象與價值投射。

常被人拿來對照柯P 李忠憲：形象與價值完全不同

李忠憲在臉書上分享，徐超斌曾說過，他原本想學的是電子、工程，但因為家族的期待，他選擇了醫學這條路。成為醫生並不是他自己最初的人生規劃，而是社會與家庭的「推手」將他推向了這個舞台。

李忠憲說，當我們在稱頌他時，也不能忽略其中的矛盾：如果他當年真的能自由追求電子工程，他的人生會不會更快樂？會不會活得更輕鬆？被譽為「超人醫師」，因為他總是將病人放在自己之前，甚至在南迴公路服務，陪伴許多偏鄉居民。他的選擇，雖然不是最初的志願，卻是對社會極大的貢獻。

「超人曾經來，但已經走了。」李忠憲表示，這句話，既是告別，也是提醒。因為生命終將離去，而我們要留下的，不是標籤與稱號，而是那份在人間真實的關懷。

李忠憲也提到，醫者百態，有人像超人般奉獻，也有人平凡，當然也不乏令人失望的人。像這樣具有高度道德光環的工作，在追求人生價值的道路上，是可以呈現和實現高度意義。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中