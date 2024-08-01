驚！保險套「比臉大」 XXXXL尺寸真相是？

保險套比臉還大？究竟是怎麼一回事，原來，口罩CSD中衛與保險套品牌Durex杜蕾斯，聯手推出聯名款3D立體口罩，包裝把原版的杜蕾斯保險套放大9倍，趣味也創意十足。（中衛提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕台灣時尚口罩品牌CSD中衛再度創新，與全球知名保險套品牌Durex杜蕾斯，聯手推出聯名款3D立體口罩，口罩的包裝完全模仿杜蕾斯單片包裝設計，9倍放大版的「XXXXL適用」衛生套造型包裝比臉還大，內含強調輕、透、薄的聯名3D立體口罩。

許多民眾說，口罩竟然能與保險套合作，真是絕妙創意，且上半身和下半身的雙重防護也挺合理。還有民眾開玩笑說，創意未免太前衛，進行「人與人連結」還要防疫，應該蠻難的！

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中衛行銷經理周令怡表示，這次雙方合作特別企劃，就是要一起守護大家的上半身和下半身。尤其在酷熱的夏天，戴口罩變得非常不容易，因此這款聯名3D立體口罩，結合杜蕾斯幽默的「XXXXL適用」造型包裝，希望能帶給民眾驚喜之餘，也提醒大家在夏日炎炎中仍要做好防護。

周令怡還提到，設計團隊以杜蕾斯商標框為靈感，發展出融合杜蕾斯商標及CSD字母的連續不規則圖騰，並巧妙置入套套「長短不一」的變化，增加聯名口罩的趣味性。產品還設計了「CSD x Durex聯名限量透明禮盒」，內含一片「CSD x Durex聯名3D立體口罩」、一盒杜蕾斯AIR輕薄幻隱激潮裝衛生套（3入裝），與4片CSD中衛3D彩色幽默口罩，這款禮盒只送不賣。

中衛與杜蕾斯聯名3D立體口罩，結合杜蕾斯幽默的「XXXXL適用」造型包裝，希望能帶給民眾驚喜之餘，也提醒大家在夏日炎炎中仍要做好防護。（中衛提供）

CSD中衛以杜蕾斯商標框為靈感，發展出融合杜蕾斯商標及CSD字母的連續不規則圖騰，創意中也讓人驚豔。（中衛提供）

中衛與杜蕾斯的創意聯名，不僅為市場帶來新鮮感，也讓民眾在炎夏中享受輕薄透氣的防護體驗。（中衛提供）

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