健康網》想用化粧品除疤？ 食藥署曝「有困難」

食藥署指出，化粧品是作用於「肌膚表淺層」的產品，要透過化粧品去除已生成的疤痕，是有困難的；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕若身上有疤可能會覺得不美觀，所以想淡化疤痕、除疤或平撫肌膚疤痕，這時候塗化粧品是有用的嗎？食藥署在臉書粉專「TFDA 化粧品安全使用」發文表示，疤痕（SCAR）指皮膚為快速修復創外傷等，致結締組織形成非平滑癒合的外觀。化粧品是作用於「肌膚表淺層」的產品，要透過化粧品去除已生成的疤痕，是有困難的。

有痘痘勿亂塗 小心變痘疤

食藥署表示，疤痕是指皮膚為快速修復創外傷等，致纖維結締組織非平滑癒合之外觀；而化粧品是作用於肌膚表淺層的產品，不容易去除已生成的疤痕。

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食藥署也提到，當痘痘產生時需積極治療，降低發炎、減少皮膚破壞與色素沉澱，同時也要做好防曬工作，千萬不要亂擠或塗抹不知名藥物、偏方。如果不小心產生了痘疤，使用化粧品無解時，建議要去就診，醫師會依據不同的表現給予最適切的處理。

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