6旬婦動不動就喘？醫師：喘的原因多 就醫找原因

陳女士肺部的動靜脈畸形，使得本應回到肺部進行氣體交換的血液，經過動靜脈畸形直接回到心臟，跳過了氣體交換的步驟，使得缺氧血比例增加而喘。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕67歲陳女士常常覺得動一動就喘，因上個月跟隔壁的老先生聊天時，老先生曾提及容易胸悶喘，不久即因肺癌走了，令陳女士擔心自己會不會也得了肺癌？趕緊就醫。醫師表示，喘的原因很多，肺癌反而不是最常見的幾種情況。

台北榮總新竹分院胸腔內科主任邱華彥醫師表示，經詢問，陳女士過去無特別疾病，喘已經有數年之久，平時生活無礙，但爬樓梯要多休息幾次，檢測血氧約97%，聽診的心音與呼吸音皆正常，胸部X光與血液檢查，X光片顯示右下角有個若隱若現的白影，於是再安排電腦斷層檢查，發現右下肺有個動靜脈畸形。

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醫師建議若症狀嚴重，可以考慮轉至台北總醫院進行栓塞治療，然而陳女士覺得目前症狀還不嚴重，選擇持續在新竹就近追蹤，若有變化再轉診到總院治療。

邱華彥表示，喘是一種常見的症狀，會使患者生活上感到不便與不適，同時造成恐慌。雖然一般人很常想到肺部疾病會喘，但其實牽扯到的器官系統十分複雜。

喘的感覺，其實是由腦部接收到身體內感受氧氣與二氧化碳的受器所發出的訊號轉換而成，氧氣不足或是二氧化碳過多都會喘。簡單來說就是缺氧或是呼吸不足的一個徵兆，氧氣在人體內的運送需要藉由肌肉帶動呼吸道的通氣進入肺部、肺泡表面的氣體交換、紅血球的運送、心臟收縮運輸血液到全身、經過細胞利用後變成二氧化碳再經血液回到肺部排出，因此只要上述的肌肉、呼吸道、肺部、血液、心臟、代謝、腦部等環節出現問題都可能有喘的狀況。

陳女士就是肺部的動靜脈畸形，使得本應回到肺部進行氣體交換的血液，經過動靜脈畸形直接回到心臟，跳過了氣體交換的步驟，使得缺氧血比例增加而喘。

邱華彥指出，常見的鑑別診斷包括：氣喘、慢性阻塞性肺病、心臟衰竭、缺血性心臟病、退化、肺炎等，慢性肺部疾病或心臟疾病的急性惡化也都是常見的原因，但是突然間發生的喘這項症狀往往伴隨著一些容易危害到生命的疾病，如心肌梗塞或是嚴重的肺炎，因此有這類的症狀最好還是盡速就醫查找原因。

邱華彥醫師提醒突然間發生的喘這項症狀往往伴隨著一些容易危害到生命的疾病，如心肌梗塞或是嚴重的肺炎，最好還是盡速就醫查找原因。（北榮新竹分院提供）

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