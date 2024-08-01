19歲患者腰背痛看骨科 醫查竟是少喝水又憋尿致輸尿管結石

蔡秉儒醫師指出，父母親曾患有結石者，其子女罹患尿路結石的機率很高。（阮綜合醫院提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕少喝水又憋尿容易發生輸尿管結石！年僅19歲的「小周」家裡經營自助餐便當店，他常忘記喝水及憋尿，日前因腰背痠痛看骨科，在醫師建議下，改掛泌尿科門診，果然檢出左側腎臟有一顆0.6公分的結石，右側輸尿管也有一顆0.55 公分的結石。

小周接受「硬式輸尿管鏡取石手術」治療後，腰痛的情況完全好了，原來腰部出現痠痛症狀，不一定是腰傷或骨頭問題。

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阮綜合醫院泌尿科醫師蔡秉儒指出，臨床上，尿路結石的患者年齡通常是30到50歲，發生在20歲以下的極少數，父母親曾患有結石者，其子女罹患尿路結石的機率很高；尤其夏季結石發作的患者人數是冬季的3到5倍。

小周的爸爸現年50歲，已經有三次尿路結石就醫史，哥哥也曾在當兵期間因尿道結石就醫，醫師研判小周這次的結石，應該是夏季流汗多，水喝得少又常憋尿，進而誘發尿路結石的遺傳體質所造成，經腎臟超音波及電腦斷層檢查顯示，左側腎臟有一顆0.6公分的結石，右側輸尿管也有一顆0.55 公分的結石。

蔡秉儒表示，正由於這顆輸尿管結石造成右側輸尿管阻塞導致右腎積水，引起腰痠背痛，接受「硬式輸尿管鏡取石手術」後，腰痛的情況已完全好了。

患者的左側腎臟有一顆0.6公分的結石，右側輸尿管一顆0.55 公分的結石。 （阮綜合醫院提供）

患者腰背痛掛骨科，幸好醫師問診後，發現其罹患尿路結石。（阮綜合醫院提供）

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