以復興區衛生所為示範點 桃園市智慧健康照護系統今啟用

桃園市智慧健康照護系統以復興區衛生所為示範點，今天下午由市長張善政（中）主持啟用典禮。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府衛生局運用智慧科技，推動衛生所智慧化轉型，以復興區衛生所作為示範點，率先導入「電子化病歷」、「AI輔助判讀」及「智慧醫療」等服務，擴大衛生所醫療量能、提升服務品質及節省候診時間，今（31）日下午啟用。

桃園市智慧健康照護系統以復興區衛生所為示範點，市長張善政（中）等人視察系統運作情形。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政出席啟用典禮表示，市府致力於提升復興區的醫療量能，相較於興建醫院需耗費鉅資及較長的時間，市府推動「智慧健康照護系統」，結合長庚醫院、宏其醫院的醫療資源，並導入人工智慧判讀技術，實現遠距醫療，增進居民就醫的可近性及便利性；未來智慧健康照護系統也將推廣到其他偏遠地區，讓桃園的醫療服務更普及、更完善。

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桃園市智慧健康照護系統以復興區衛生所為示範點，今天下午啟用。（記者李容萍攝）

衛生福利部國民健康署副署長賈淑麗表示，智慧醫療與精準醫療是未來的發展趨勢，而復興區衛生所是地方健康照護的重要前哨站，照顧1萬3千多位居民的健康，此次市府結合民間力量推動智慧健康照護系統，透過智慧載具和科技應用提升醫療服務，實現智慧健康照護的美好願景。

衛生局長劉宜亷說明，復興區智慧醫療結合遠距醫療及智慧科技，市府與宏其醫院合作推動孕產婦兒遠距照護服務計畫，與林口長庚醫院合作在華陵醫療站提供遠距會診服務，讓駐守復興區的醫師及當地病患能即時與長庚專科醫師進行交流、諮詢和看診；此外，導入AI輔助判讀技術，可應用於骨質密度、退化性關節炎及糖尿病視網膜病變等檢測項目，提高醫療服務準確性。

包括復興區長蘇佐璽、立法委員邱若華、市議員陳瑛、陳治文、簡志偉、蘇偉恩及原民局長陳姿伶、婦幼局長杜慈容、中央健保署北區業務組組長林寶鳳、護理及健康照護司簡任技正陳青梅、復興區衛生所主任林德文、林口長庚紀念醫院副院長邱政洵、宏其醫療社團法人宏其婦幼醫院院長張紅淇、采風智匯公司董事長顏昌州等均一同出席。

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