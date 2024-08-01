健康網》以為是中暑！肌肉痠痛伴可樂尿 橫紋肌溶解症上門

醫師指出，出現肌肉劇痛和尿液變色症狀，是橫紋肌溶解症的典型症狀；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我原以為只是中暑而已，沒想到隔天醒來，肌肉痠痛，尿尿變成了紅茶色！」李大哥是一名清潔隊員，某日頂著烈陽打掃街道，最初只覺全身肌肉痠痛，頭昏腦脹。然而，隔天症狀未見好轉，反而更加嚴重。從他出現肌肉劇痛和尿液變色症狀，醫師迅速判斷他是「橫紋肌溶解症」若不及時處理，可能導致腎功能衰竭、心臟問題等嚴重後果。幸運的是，李大哥及時就診，給予一些藥物治療後，預計幾天內可望痊癒。

高齡醫學翔展診所院長傅裕翔於臉書粉專「你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文分享說明，「橫紋肌溶解症」是一種因骨骼肌（橫紋肌）急速損傷，導致一些蛋白質及肌球蛋白（myoglobin）大量進入血液中造成的全身性急症。

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5大成因1次看

●長時間過度運動：肌肉過度使用，引起身體脫水和電解質失衡，使得肌肉更容易受損。

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●外傷：肌肉受到嚴重撞擊或重壓（例如地震坍塌長時被壓在瓦楞堆中的患者）。

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●藥物和毒素：如毒品、酒精、藥物（如膽固醇藥，但機率很低）。

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●感染和代謝異常：如病毒感染、敗血症、遺傳性代謝疾病。

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●其他：中暑、低溫暴露、電擊。

補充水分 頭暈、肌肉疼痛立馬休息

傅裕翔指出，要預防橫紋肌溶解症，首先要記得補充水分，運動後要記得多喝水，有利於肌球蛋白的排除。補充電解質飲料也有助於快速恢復體內平衡；並量力而為，注意自己的身體狀況。在運動或勞動時，若感覺到肌肉疼痛、僵硬、頭暈，應立即停止活動跟休息。

夏天才剛要開始，他也提醒，跟家人到外曬曬大陽很健康，但記得要時間掌控好，以免引起其他「熱疾病」。

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