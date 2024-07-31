第1型糖尿病洗腎婦順利懷孕產女 醫療團隊見證母愛力量

患第一型糖尿病洗腎陳姓婦人（黑衣）勇敢懷孕生產，醫療團隊助攻，並見證母愛力量。（高雄國軍總醫院提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄35歲陳小姐患有第一型糖尿病，導致腎功能衰竭需洗腎，慢性腎臟疾病患者常合併荷爾蒙失調與性功能下降，導致月經不規則或提早停經，她幸運於洗腎期間懷孕，國軍高雄總醫院團隊細心照顧，6月順利產下健康的女嬰，母女平安，7月底安全出院，醫院形容這是「不可能的任務」竟能成功，院長謝宗保今主持祝賀會，送上蛋糕和紅蛋表示祝福。

陳小姐每週在國軍高雄總醫院接受3次血液透析治療，慢性腎臟疾病患者常合併荷爾蒙失調與性功能下降，導致月經不規則或提早停經，她幸運於洗腎期間懷孕，婦產科提醒洗腎患者妊娠併發症風險顯著高於普通孕婦，包括妊娠高血壓、妊娠羊水過多、子癲前症及早產等問題，也可能出現生長遲滯或巨嬰現象。

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她於洗腎期間5個月沒來月經，驗孕後浮現好消息，經婦產科檢查確定懷孕，腎臟病友懷孕困難，要順利生產也得經過重重難關，婦產科醫師黃子菲提醒洗腎患者，在懷孕期間面臨的妊娠併發症風險顯著高於普通孕婦，包括妊娠高血壓、妊娠羊水過多、子癲前症及早產等問題。此外，胎兒在此情況下，也可能出現生長遲滯或巨嬰現象。

血液透析室指出，慢性腎臟疾病患者常常合併荷爾蒙失調與性功能下降，研究顯示，腎臟病患者懷孕的機率僅為2%，生產的過程中，可能面臨胎兒早產和出生低體重的危險，安全順產的機率僅約50%。

國軍總醫院立即組成跨科別醫療小組，由腎臟科、婦產科、新陳代謝科協同她的醫療照護，經醫療團隊細心照顧，順利產下一名體重達3500克的健康女嬰。

陪著陳小姐一路走來的洗腎室護理長簡秀珠說，在國軍高雄總醫院服務20多年來，沒有遇到洗腎婦女懷孕並順利產子的案例，因為洗腎患者在透析治療過程中血壓容易高低起伏，進而影響到胎兒，維持患者的血壓是相當重要的，在每次洗腎時也會檢驗是否有貧血問題，並隨時觀察患者血壓，以及身體機能的變化做適時的調整，母女平安，近日已安全出院，醫護人員嘖嘖稱奇，形容她和醫療團隊完成了「不可能的任務」。

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