健康網》養「精」蓄銳真有用？ 醫：過度禁慾性功能反下降

醫師指出，長期刻意禁慾，精蟲品質會大幅滑落，甚至出現陰莖延展性變差、性功能障礙、心情低落憂鬱等負面影響；示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕男人長期禁慾後，是否性能力就能像火山爆發般突飛猛進？泌尿科醫師黃冠鈞解答，根據世界衛生組織（WHO）建議，忍耐慾望2到7天，確實能提升精蟲品質；但若長期刻意禁慾，精蟲品質會大幅滑落，甚至出現陰莖延展性變差、性功能障礙、心情低落憂鬱等負面影響。

適度射精降攝護腺癌風險

黃冠鈞在臉書專頁「黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌」發文指出，禁慾的定義是「未射精天數超過7天以上」，就像食物在賞味期是最美味新鮮，過了賞味期品質就會「不新鮮」。

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他進一步指出，過度禁慾還可能造成男性精子活動度下降；因長期未自主勃起，而導致性功能障礙；台灣尿失禁協會上研究也指出，相較於每月射精4到7次的族群，每月射精21次以上，發生攝護腺癌的機率少50%。

黃冠鈞表示，就像拉馬克的用進廢退說，當生物常常使用的部位就會「進」步，而不常使用的部位就會「退」化。當身體機能退化或是不去使用時，性能力也會表現的越來越差，導致海綿體纖維化、血管彈性變差，陰莖越來越短、充血也越來越困難。

因此，建議在適當的範圍下射精，並保持規律健康的生活，情緒維持穩定快樂，定期的汰換也可以讓精子的品質穩定。

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