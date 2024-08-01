風災過後慎防4傳染病！ 高市衛生局籲醫療院所加強通報

高雄市衛生局向民眾示警，風災過後慎防「鉤端螺旋體病」、「類鼻疽」、「登革熱」及「腸道傳染病」4種傳染病，並請醫療院所加強通報。（衛生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕凱米颱風強降雨造成高市多處積淹水，多數積水已消退，但部分社區住家地下室仍有積水不易排除狀況，衛生局持續協助短時間無法清乾積水的社區住家，進行積水地下室預防性投噴藥，並向民眾示警，風災過後慎防「鉤端螺旋體病」、「類鼻疽」、「登革熱」及「腸道傳染病」4種傳染病，並請醫療院所加強通報。

衛生局進一步說明，強調風災過後民眾可能因接觸污水、污泥，或環境積水孳生病媒蚊，造成等「鉤端螺旋體病」、「類鼻疽」、「登革熱」及「腸道傳染病」傳染病疫情，因此，風災過後請落實防疫4要！即「裝備要齊全」、「積水要清除」、「飲食要注意」、「有症狀要就醫」。

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衞生局指出，淹水災區民眾於清理環境時，應穿著防水雨靴、戴防水手套及口罩等，避免皮膚傷口直接暴露於污水污泥中，也避免被生鏽的鐵釘或鐵片割刺傷，防範感染鉤端螺旋體病、類鼻疽等傳染病。

同時應落實檢查居家室內外可能積水之處，例如頂樓地面、陽台雜物、地下室、電梯機坑、屋簷排水槽及防火巷水溝與雜物等容器，如有積水應立即清除，並清除容器雜物，集合式住宅淹水抽除後，也需再仔細檢查將機械車位機坑底層積水排除，以避免孳生病媒蚊。

衞生局提醒民眾，注意飲食衛生及環境消毒，預防腸道傳染病，污水入侵地區務必徹底清潔消毒蓄水池，而且飲用水必需煮沸，或飲用市售瓶裝水，泡水或解凍過久食物切勿食用。居家可用含氯漂白水稀釋100倍擦拭；遭汙染廚餐具應煮沸或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。

一旦出現發燒、畏寒、頭痛、噁心、嘔吐、腹瀉、骨頭肌肉痠痛、皮膚紅疹等任一疑似症狀，請儘速就醫，告知醫師旅遊史、活動史、住家有無淹水、家人有無類似症狀等資訊，也請醫師提高警覺加強通報。

風災過後慎防「鉤端螺旋體病」、「類鼻疽」、「登革熱」及「腸道傳染病」4種傳染病，並請醫療院所加強通報，衛生局也加強清消工作。（衛生局提供）

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