健康網》改善掉髮「藥」當心 食藥署揭2口服藥女性不宜

許多人深受掉髮所困。食藥署建議建議女性朋友，可以選擇外用藥米諾地爾，或考慮植髮等非藥物治療；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕超過8成男性和一半女性，在70歲前都會面臨禿頭、掉髮。食藥署於臉書粉專「藥博士 正藥說」發文指出，目前治療掉髮主要分成外用藥和口服藥兩種，口服藥雖然比較方便，但副作用相對多，其中的非那雄胺（Finasteride）和度他雄胺（Dutasteride）由於會影響體內激素，因此不建議作為首選藥品用於女性。建議女性可以選擇外用藥米諾地爾（Minoxidil），或考慮植髮等非藥物治療。

●外用藥：外用藥較溫和，副作用也比較少，適合掉髮初期或是輕微狀況。其中最有名的是「米諾地爾」，它可以延長頭髮生長期，讓頭髮長得更濃密，但需要每天塗抹一到兩次，而且要持續使用才有效果。

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●口服藥：口服藥雖然比較方便，但副作用也相對較多。像是「非那雄胺」可以有效抑制雄性激素，阻止頭髮繼續掉落，但是有可能會影響性功能。另外，新一代的抗雄性激素口服藥「度他雄胺」，副作用與非那雄胺類似，治療效果更好。

食藥署提醒，治療掉髮的方法很多，但效果和副作用都不太一樣。醫師會根據個人狀況、生活習慣、預算，以及對治療的期待，選擇最適合的藥物和劑量。所以不用擔心，勇敢跟醫師討論就對了。

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