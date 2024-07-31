健康網》喝完咖啡口臭？ 日牙醫：舌頭擺放位置有差

牙醫師提到，咖啡中的咖啡滴液、糖和奶油中所含的「含硫氨基酸」，會在口腔中分解細菌，使得口腔出現異味；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人有喝咖啡習慣，但您有發現每次喝完咖啡，嘴巴都有異味嗎？日本牙科診所院長中木元夫表示，咖啡滴液、糖和奶油中含有「含硫氨基酸」，會在口腔分解細菌，產生臭味。因此喝完咖啡後，應做好刷牙漱口習慣外，也能學著將舌頭放在上顎，透過舌頭摩擦，減少臭味。

據日媒《FNN》報導，中木元夫解釋，喝咖啡產生的腐爛口臭稱為「咖啡口臭」，其主因是咖啡滴液、糖和奶油中所含的「含硫氨基酸」，在口腔中分解細菌而產生的「腐臭氣體」。

請繼續往下閱讀...

中木元夫表示，若想防止咖啡口臭，首先要注意的是不讓舌頭變髒。如果舌頭很髒或咖啡殘留在舌頭上，容易產生細菌，因此喝完咖啡後，可以用水漱口，或透過刷牙清潔。

除了刷牙漱口，減少口臭外，中木元夫分享，口腔上顎，門牙後方，有一個粗糙的區域為上顎皺摺區，可以用舌頭摩擦，幫助去除污垢和細菌，建議民眾養成舌頭放在上顎的習慣。不過，舌頭確切的擺放位置因人而異，建議嘗試將舌頭放在上顎時，捏住鼻子，讓空氣從嘴裡吹出時，盡可能不讓空氣進入舌頭與上顎間，即為最佳擺放位置。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法