健康網》換裝變頻冷氣還是沒省電？ 台電曝3關鍵

台電指出，想要變頻冷氣省電，應選擇適合的噸數，而複合型空間，房間西曬，或是窗戶大面，建議要再選擇大一點的噸數；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，冷氣吹到飽超享受，但又怕費電，都說變頻冷氣比較省電，但是不少人覺得即使換了變頻電費還是差不多，這是怎麼回事呢？對此，台電表示，問題關鍵可能就出在噸數、清潔及使用時間。

台電在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文指出，當換裝變頻冷氣卻發現沒有比較省電，可以先確認檢查以下3件事：

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冷氣的噸數是否適宜

台電指出，冷氣的噸數有個簡單的估算方法，就是依照室內坪數乘以0.15，就是剛好的冷氣噸數。以10坪的客廳為例，10×0.15=1.5，可以選購1.5噸的冷氣。但如果是複合型空間，房間西曬，或是窗戶比較大面的空間，建議要再選擇大一點的噸數。

有無定期清潔保養

此外，冷氣機清潔頻率也影響省電。台電建議每2-3週定期清潔冷氣濾網，可省電10%，即使變頻冷氣比較省電，也別忘記定期清潔保養的重要。

台電建議每2-3週定期清潔冷氣濾網，可省電10%；圖為情境照。（圖取自photoAC）

冷氣使用時間長短

台電提到，變頻冷氣跟傳統的定頻冷氣差別在於，當室內溫度降到設定溫度時，定頻的壓縮機會停止，當室內溫度上升又再次運轉，而變頻則改以較低頻運轉，減少開跟關壓縮機次數來省電。

不過，雖然變頻冷氣較省電，但還是要用電，所以使用時間長短還是有差。變頻冷氣吹8小時跟吹整天比，當然是只吹8小時比較省電。所以如果發現裝了變頻冷氣電費還是沒很省，除了可以檢查冷氣的噸數是否合宜，使用冷氣的習慣也很重要。

台電也提醒，別忘了定期清潔冷氣機，長時間不在家時還是要關冷氣。

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