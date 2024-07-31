健康網》異膚男童起疹脫屑紅癢 中藥調理助緩解

中醫師指出，異位性皮膚炎好發於肘窩、膝窩，與古籍中「四彎風」、「奶癬」、「浸淫瘡」等相似；情境照。（圖取自shutterstock）

文／何柏蓉

6歲莊小弟從出生起就皮膚乾，容易脫屑發紅，肘彎和膝窩更常反覆紅癢，呈現乾燥膚厚龜裂狀伴隨色素沉澱。問診時發現，莊小弟平時不忌口，每天早上一大杯冰牛奶，愛吃零食，正餐吃不下，最近一個月腰臀處成片發紅皮疹癢甚，搔抓影響睡眠，且有便秘問題。患者身形黝黑結實，但脈象卻是重按不足，舌苔厚膩，腹診脹氣明顯，在初診時給予他祛風清熱藥加上腸胃調理方劑，並酌加少量潤腸瀉下藥，一週後複診，腰臀紅疹已退，食慾也改善。

指標中3項以上即異位性皮膚炎

異位性皮膚炎好發於肘窩、膝窩，與古籍中「四彎風」、「奶癬」、「浸淫瘡」等相似。若符合下列敘述3項或以上，即可診斷為異位性皮膚炎：

請繼續往下閱讀...

●搔癢。

●典型的病灶型態與分布 : 嬰幼兒臉部與伸側濕疹、成人屈側皮膚出現苔癬化。

●慢性或反覆發生皮膚炎。

●個人或家族有氣喘、過敏性鼻炎病史。

異膚4類型 血虛型病程多半較久

中醫臨床辨證上，可分為下列幾個類型：

●風熱型：患處皮膚以鮮紅色丘疹為主，嚴重搔癢，常抓破出血，滲出液體不多，可選用荊芥、金銀花、連翹、蟬蛻、防風、牡丹皮、梔子、牛蒡子以祛風涼血。

●濕熱型：患處皮膚顏色鮮紅、搔抓不止，滲出液較多，皮膚抓痕明顯，抓破傷口糜爛，可選用有龍膽草、黃芩、地膚子、蛇床子，知母、苦參、黃柏等清熱除濕。

●脾虛濕盛型：患處皮膚顏色非明顯鮮紅，可能伴隨滲出液多但顏色較為清稀，可選用陳皮、茯苓、薏苡仁、白朮、蒼朮、白鮮皮、厚朴、藿香以健脾除濕。

●血虛風燥：多半病程發展較久，患處的皮膚粗糙伴隨苔癬化及色素沉澱，甚至皮屑附蓋，滲出液體較少，可選用生地黃、何首烏、丹參、赤芍、紫草等潤燥養血。

日常保健忌口烤炸辣 主食白飯為主

除了內服藥物之外，平時日常保健也可多按壓以下合谷、曲池、血海、三陰交等穴位，飲食部份需注意忌口燒烤、油炸、辛辣食物，主食選擇以白米飯為主，減少麵食類攝取，可適量食用薏仁、四神湯以健脾除濕，也可以用紫蘇葉或薄荷泡茶飲用。

另也要避免熬夜以及過度清潔皮膚，衣著則是建議以寬鬆棉質衣物為主，減少太緊身的穿搭或是動物毛料的刺激，外用洗劑則可選用：浮萍、地膚子、苦參、牡丹皮、土茯苓等做成藥浴包或是用藥汁擦洗。（作者為雲鼎中醫醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法