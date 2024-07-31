胖到與夫失和 中醫：早餐喝冰飲又飲食不規律

台南市立安南醫院中醫部研發「消脂茶藥液包」。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕1位鬱鬱寡歡的中年婦女，近期第1次到安南醫院中醫部看診並對針傷科主任賴建銘中醫師說「醫生，我越來越胖，我老公已經不愛我，老公現在晚上都不回家睡覺，請您幫幫我！」。醫師乍聽之下，患者的夫妻關係瀕臨失和，且她將如此家庭情況歸咎於自身肥胖，顯得非常沒有自信。

賴建銘分享，這名中年婦女的肥胖，起因於長期早餐喜歡喝冰咖啡，過度嗜冷飲、飲食不規律，造成脾失健運、痰濕內生。後續診治除了中藥及針灸調理，還進行飲食控制衛教，鼓勵多運動保持良好體態，期許她能身體健康之餘，快找回快樂與自信。

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賴建銘指出，現代人高熱量飲食與靜態生活型態易招致肥胖，不只影響外貌和體型，還會危害健康，如不孕症、高血壓、糖尿病、退化性關節炎等疾病，變得容易找上門。

中醫領域所認為的肥胖，主要是由於「陽氣虛衰，痰濕偏盛」所導致，其中脂肪屬於「痰濕」的1種。而藉由專業中醫師針對個人體質的辨證論治，利用中藥或針灸調養，確能達到改善肥胖體質之目的，進而健康減重。

賴醫師進一步介紹常見3種肥胖體質：

1.脾虛濕阻型：表現為食慾不佳、倦怠疲勞、四肢沉重、腸胃脹氣、大便軟黏、晨起時臉部及下半身水腫、體型以下半身肥胖為主等，可用健脾利濕、袪痰消脂做調理。

2.氣血虛弱型：表現為肌肉鬆垮無力、全身均勻型肥胖、食量不多，吃得少卻易胖、平時易感到疲倦，甚至頭暈心悸、手腳冰冷，稍微動一下就氣喘吁吁，可用補養氣血加強新陳代謝；

3.胃火旺盛型：表現為胃口好、食量大、暴飲暴食、消化快，吃完東西後容易餓、飲食不忌口、面部及皮膚容易出油、口渴、口臭、嘴破、宿便排不乾淨等，宜清胃熱、潤腸通便來調理。

若採針灸治療，可選用一些穴位做調理，如水分、大橫、天樞、關元、足三里、豐隆、陰陵泉、內庭等，促進水分代謝、幫助腸胃運化。另外，安南醫院中醫部亦研發「消脂茶藥液包」，可供有需求的民眾搭配服用。

台南市立安南醫院中醫師賴建銘主任指出，現代人高熱量飲食與靜態生活型態易招致肥胖，可能影響健康。圖為示意圖。（安南醫院提供）

台南市立安南醫院中醫師賴建銘主任。（安南醫院提供）

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