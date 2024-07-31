首輛「車載行動電腦斷層掃描儀」捐桃市府 將巡迴工業區、偏鄉篩檢

桃園市去年起針對設籍桃園、40歲以上高風險族群提供「免費肺部低劑量電腦斷層篩檢」，市長張善政31日主持市政會議時提到，至今已完成3萬326位市民篩檢。（記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市去（2023）年率全國之先，針對設籍桃園、40歲以上高風險族群提供「免費肺部低劑量電腦斷層篩檢」，市長張善政今（31）日主持市政會議時提到，至今已完成3萬326位市民篩檢，近來有認同此項政策但不願具名的企業，捐贈市府「車載行動電腦斷層掃描儀」，該車輛為全國第1輛、首創具備電腦斷層設備的車輛，預計年底或明年初就可上路，將巡迴工業區、偏鄉執行篩檢任務。

張善政表示，桃園市擴大肺癌篩檢業務雖是衛生局負責執行，但整體政策規劃卻是涵蓋各個局處，像是勞動局、環保局、經發局均針對有較高風險的民眾，包括居住、工作地有空污曝露等因素，鼓勵接受肺癌篩檢，若是從篩檢數據發現某些環境、職業陽性比例高，則由環保局、勞動局等進一步檢視，並提出改善措施，另也會針對篩檢結果進行深度分析，發現有乳癌病史者確診肺癌比例高，因此今年將肺癌篩檢對象擴大至10年內2親等以內曾患有乳癌者，同時把18處工業區工作10年以上及大型電廠、焚化爐周邊高風險區域40歲以上民眾納入。

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張善政表示，國健署明（2025）年將擴大肺癌篩檢補助對象，嘉義縣宣布8月期間提供小禮物鼓勵縣民做肺癌篩檢，很高興台灣社會更加重視肺癌篩檢的重要性，而近來有認同此項政策的企業，捐贈市府「車載行動電腦斷層掃瞄儀」，這輛車為全國第1輛、首創具備電腦斷層設備的車輛，要價高達8、9000萬元，相關法規、設備確認工作正進行中，預計今年底或明年初就可以上路，這輛掃描車將委託醫院協助巡迴工業區、偏鄉，就地為市民進行篩檢服務。

此外，明（8/1）日起桃市將擴大「脊髓性肌肉萎縮症」（SMA）篩檢補助計畫，取消原本的條件限制，將所有未曾受檢的孕婦、新生兒都納入補助對象，張善政表示，希望透過此項政策鼓勵大家早期篩檢、早期預防。

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