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陽明交大附醫辦小醫師體驗營 國小生穿白袍學急救
〔記者王峻祺／宜蘭報導〕揮別疫情，陽明交通大學附設醫院睽違4年再辦小醫師體驗營，40名國小生穿上白袍體驗醫師忙碌日常，除周旋各科門診，還要至開刀房觀摩，更要處理模擬病患割、燙傷等意外，以及學習心肺復甦術，讓小醫師們開心直呼「好充實！」
第15屆小醫師體驗營課程豐富，陽交大附醫安排學員至各單位參觀，包括牙科、眼科、開刀房及健檢中心等，今年還增加家庭意外護理和心肺復甦術訓練課程，提升學員在緊急情況下，第一時間能夠正確進行急救及護理處置。
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陳姓學員說，最喜歡處理各類常見家庭意外傷害的實作體驗，掌握擦傷、割傷、燙傷正確包紮技巧，未來若有人受傷就能協助處理，有效保護傷口也可防止感染，經過體驗才知道醫師日常真的不容易，需要時時刻刻維持好體力及精神。
院長楊純豪說，睽違4年再辦小醫師體驗營獲得熱烈迴響，40個名額一開放就被報名一空，希望讓學生親身體驗醫師工作，了解醫院運作及感受醫師救人的責任和使命，培養更多對醫學充滿熱情的孩子。
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