推動本土臨床研究新藥 奇美醫與台灣AZ簽署合作

奇美醫療體系與台灣AZ簽約合作，聯手推動新藥的本土臨床試驗研究。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕奇美醫療體系今天與台灣阿斯特捷利康公司（AZ）簽署合作備忘錄，將聯手推動新藥的本土臨床試驗研究，加速上市，為病人爭取更多治療的機會，造福鄉親。

今天的簽約儀式，奇美醫學中心永康總院長林宏榮與柳營奇美醫院長黃順賢、佳里奇美醫院長周偉倪等人都到場，台灣AZ則由公司總裁簡劭庭親自出席，請見雙方對於這次合作的重視程度。

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簽約後，也舉行掛牌致贈儀式，奇美醫療體系與台灣AZ的合作，外界認為是「強強聯手」，在臨床試驗上如虎添翼，尤其「工欲善其事、必先利其器」，未來可望有更多病人受益。

奇美醫療體系與台灣AZ簽約合作，聯手推動新藥的本土臨床試驗研究。（記者吳俊鋒攝）

林宏榮指出，永康奇美醫院、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院的總病床數約2600床，總門診人數每日達9500人左右，醫療體系卓越的研究水準，以及豐碩成果，與在全球疾病藥物治療上有領導地位的台灣AZ合作，將使臨床試驗發展邁向新里程碑。

林宏榮強調，奇美醫療體系在臨床試驗方面具有卓越的品質與嚴謹的標準，都按照國際最高規格進行，確保試驗的科學性、可靠性，以及病人的安全性。

林宏榮說，永康奇美醫院先進的臨床研究設施，以及專業的研究人員與醫療團隊，能有效管理、執行各類臨床試驗。

林宏榮提到，奇美醫療體系不斷完善、優化臨床試驗流程，確保數據的精準與完整，這些條件成為國際藥廠進行臨床試驗的首選合作夥伴；也藉此爭取更多醫療資源，與國際接軌。

這次簽署不僅提升院內醫師參與臨床新藥研究的能力，還藉此強化醫師對於新治療趨勢、新技術，以及新藥的專業知識，為病人提供最前沿的醫療照護、診斷品質。

奇美醫療體系團隊計畫結合台灣AZ，共同進行多項臨床試驗，涵蓋血液腫瘤、呼吸道治療領域等的新藥試驗，造福更多病人。

周偉倪指出，奇美醫療體系積極與台灣AZ展開備忘錄合作，不僅可獲得實質寶貴的藥物資源、技術支持，也提升醫院的學術研究水平，推動醫學領域的整體進步，還能為病人帶來更多創新的治療選擇。

奇美醫療體系與台灣AZ至今已累積超過20案的癌症新藥試驗，其中更包含許多改變癌症治療準則的成功試驗，無論在學術研究或病人臨床治療上，都取得了豐碩的成果。

奇美醫療體系與台灣AZ簽約合作，聯手推動新藥的本土臨床試驗研究。（記者吳俊鋒攝）

奇美醫療體系與台灣AZ簽約合作，聯手推動新藥的本土臨床試驗研究。（記者吳俊鋒攝）

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