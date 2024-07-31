異膚病友跑起來！ 長庚永慶盃路跑9/22登場

長庚永慶盃路跑將於9月22日開跑。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕規律運動有助於儲備健康能量，但皮膚具有特殊狀況的病友，流汗可能造成病況惡化、導致有些病友不敢「動起來」。林口長庚皮膚部主治醫師陳俊賓說，目前異位性皮膚炎已經有長足進步，除了類固醇外，尚有多種選項、可妥善控制病情，可以幫助病友適度地從事運動、休閒。

衛福部國民健康署副署長賈淑麗指出，菸、酒、不健康飲食、不運動是健康4大風險因素，只要每週規律運動150分鐘，就能降低20%至30%的疾病死亡率，呼籲一般民眾通過預防醫學，及早儲備健康能量。

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但賈淑麗也提醒，異位性皮膚炎等具有特殊情況的病友，運動過程中可能因為流汗、造成病況改變，除了平時配合醫囑、控制病情外，也可以諮詢醫師的專業意見，找到最適合自己的運動方式。

陳俊賓則解釋，異位性皮膚炎常見於新生兒與幼兒，約每10人就有1人，可能原因包括遺傳、環境、免疫系統異常等，患者皮膚會出現慢性、反覆發炎的情況，並產生明顯搔癢感與皮疹，也容易在抓癢時造成皮膚破損、出現進一步感染或乾癬化。

陳俊賓說，異位性皮膚炎相關藥物除了民眾普遍所知的類固醇外，尚有局部外用免疫抑制劑、生物製劑、口服標靶藥物等，已能夠有效、安全的控制病況，在積極治療的同時，也非常鼓勵病友適度地從事運動、休閒，保持良好的身心健康狀態，並落實日常的保濕照護，有助於恢復皮膚屏障功能。

異位性皮膚炎病友陳同學也強調，他從1歲起就飽受異位性皮膚炎所苦，嚴重時只要一動就會疼痛，直到轉往林口長庚就醫，配合醫師指導、持之以恆用藥，症狀才顯著改善，現在甚至能夠參加球隊，今年也將嘗試參與長庚永慶盃路跑，呼籲其他病友，只要遵從醫囑、落實皮膚照顧，症狀一定就能有所改善。

中華民國路跑協會秘書長陳華恒則指出，長庚永慶盃路跑今年將於9月22日舉行，在台北、台中、嘉義、高雄也會同時開跑，其中台中場更是首度舉行，沿線都會提供水站、鹽站等服務，並配有完善醫護人力，歡迎民眾報名參與，也提醒參與者務必注意路跑沿線的貓眼石等凸出物，避免在過程中跌倒受傷。

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