掛號費全免！ 新北碧華國中合作立博診所 顧運動員、教職員健康

新北市三重區碧華國中與立博診所簽屬醫療特約機構合作意向協議書，共同推動校內體育團隊選手與教職員工健康管理與復健醫療協助。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三重區碧華國中與立博診所簽屬醫療特約機構合作意向協議書，共同推動校內體育團隊選手與教職員工健康管理與復健醫療協助，診所將提供掛號費免費、自費耗材與針劑9折優惠等，幫助校園運動團隊選手及教職員工健康身體的照護盡一份心力，同時也提供學校教職員工相關醫療諮詢與協助。

立博診所副院長李偉立指出，基於社區醫療服務的精神，體系內的醫療院所樂於回饋地方醫療支援與服務，院所治療包含物理、復健治療及醫療服務等。此次，提供碧華國中專業的醫療與復健支持，包含門診掛號費全額優免、一等親門診掛號費半價、自費耗材與針劑9折優惠，另不定期提供專業醫學專題演講。

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碧華國中校長林建成表示，感謝診所從兩年前就開始贊助學校輕艇隊的比賽服裝與設備，這次更提供全面且專業的醫療資源給所有的運動團隊，期望透過這次的合作，讓學生運動員能夠在安全、健康的環境照護下，追求更優異的運動表現。

林建成說，未來也期待能以講座、工作坊等方式，推廣預防性的運動傷害知識，向選手傳授正確訓練及休息時間配置，以減少傷病發生。另外，也將協助運動員針對不同需求與傷病狀況分析與檢查，提供全面的醫療評估與制定個別化的復健計畫，協助體育團隊選手快速恢復健康，重返訓練及比賽場所。

立博診所副院長李偉立（後方左）、碧華國中校長林建成（後方右）一同觀摩體育生打球情況。（記者羅國嘉攝）

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