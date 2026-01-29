自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

近百歲老翁心肌梗塞搶回一命 北榮遠距照護接力守護

2026/01/29 15:05

北榮「遠距醫療暨雲端照護中心」，與板橋榮家展開深度合作，為長者提供即時且優質的醫療服務。（北榮提供）

北榮「遠距醫療暨雲端照護中心」，與板橋榮家展開深度合作，為長者提供即時且優質的醫療服務。（北榮提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕一名近百歲的榮家住民吳伯伯，日前突發胸悶、呼吸困難，緊急送往台北榮總急救。檢查發現，其心臟左前降支等主要冠狀動脈狹窄程度高達99%，確診為急性心肌梗塞（STEMI）。醫療團隊即刻進行心導管檢查並置放支架，成功打通阻塞血管，搶回關鍵生命線。吳伯伯後續在專業醫療與跨團隊照護下，順利克服呼吸與凝血等多重挑戰，康復後返回板橋榮家休養。

台灣正式邁入超高齡社會，醫療照護需求快速攀升，遠距醫療的價值也十分重要。院長陳威明表示，北榮以前瞻視野與深厚社會責任，在他與副院長李偉強支持下，成立「遠距醫療暨雲端照護中心」，並與擁有800床規模的板橋榮家展開深度合作，透過科技與醫療專業結合，為長者打造即時、安心的照護網絡。

主任張世霖率醫療團隊至板橋榮家義診，為住民進行心血管健康篩檢，並結合遠距照護進行持續性健康追蹤，守護高齡住民健康。（北榮提供）

主任張世霖率醫療團隊至板橋榮家義診，為住民進行心血管健康篩檢，並結合遠距照護進行持續性健康追蹤，守護高齡住民健康。（北榮提供）

由遠距醫療暨雲端照護中心主任張世霖醫師領軍，醫療團隊多次親赴板橋榮家進行義診與健康篩檢，聚焦高齡族群最常見、也最具風險的心血管疾病。團隊針對118位確診心血管疾病的住民，與榮家醫務室醫師密切合作，量身訂製個人化照護計畫，並納入遠距照護系統，進行長期、連續性的健康追蹤，讓醫療不再只是「等病人上門」，而是主動把關健康。

對於吳伯伯的案例，北榮遠距醫療中心執行秘書郭家瑩個管師指出，這不僅是一例高齡急重症成功搶救，更是「急性治療」與「出院後長期追蹤」無縫接軌的最佳示範，讓長者即使離開醫學中心，也能持續獲得專業守護。

事實上，這套照護模式並非單點嘗試，而是建構在輔導會長年推動的「金字塔三級醫療照護計畫」基礎之上。郭家瑩表示，該計畫整合榮民總醫院、分院與榮家醫療與安養資源，形成穩固的醫養連續性體系。而在國科會「高齡照護計畫」支持下，李偉強副院長進一步將智慧科技深度導入照護流程，打造「高齡健康照護與醫療整合服務平台」，目前已在板橋、台北、彰化、岡山、花蓮等多處榮家落地運作。

此遠距平台以整合性與前瞻性為核心，精準對焦高齡者最常見的慢性病與健康風險，發展出五大智慧照護面向。包括透過無線血糖機與智慧篩檢工具，進行糖尿病與肌少症的早期介入；導入醫療級12導程智慧心電圖，讓長者在榮家內就能完成醫學中心等級檢查，爭取突發心臟事件的黃金救援時間；透過行動APP協助血壓、腰圍管理，精準預測心血管風險；運用智慧服務評估失智症與睡眠障礙，優化心理健康照護；並建立智慧用藥管理機制，提升居家與遠距慢性病照護的安全性。

展望未來，北榮將持續攜手醫療與長照夥伴，秉持「距離不減關懷，科技傳遞溫暖」的理念，逐步將遠距照護模式擴展至更多場域。院方也感謝衛福部深耕計畫資源挹注，將配合國科會與衛福部推動的「在宅醫療」發展，打破地理限制，讓不同地區的長者都能享有同等優質、便利的醫療服務，實踐真正的醫療平權，為台灣高齡社會打造更有尊嚴的未來。

北榮前移照護防線，每月赴板橋榮家為住民進行持續性健康追蹤，並同步向榮家主任及醫師回報追蹤名單與衛教建議。（北榮提供）

北榮前移照護防線，每月赴板橋榮家為住民進行持續性健康追蹤，並同步向榮家主任及醫師回報追蹤名單與衛教建議。（北榮提供）

北榮遠距守護長者健康，遠距仍不減關懷，運用科技傳遞溫暖。（北榮提供）

北榮遠距守護長者健康，遠距仍不減關懷，運用科技傳遞溫暖。（北榮提供）

