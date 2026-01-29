自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

長庚醫院攜手嬌生簽署MOU 加速推動臨床研究合作

2026/01/29 14:26

長庚醫院與嬌生雙方簽約後，未來合作將聚焦癌症與免疫之治療領域。左為長庚程文俊主委、右為嬌生創新製藥台灣市場總經理古佳成 （Jayashri Kulkarni）（長庚醫院提供）

長庚醫院與嬌生雙方簽約後，未來合作將聚焦癌症與免疫之治療領域。左為長庚程文俊主委、右為嬌生創新製藥台灣市場總經理古佳成 （Jayashri Kulkarni）（長庚醫院提供）

〔記者林志怡／台北報導〕為強化台灣臨床研究能量，提升新藥研發與患者可近性，長庚醫院攜手嬌生簽署合作備忘錄（MOU），將深化在臨床試驗與研究領域的策略夥伴關係，並以「癌症」與「免疫」兩大領域為優先推動方向 ，攜手打造更具效率與國際競爭力的臨床研究合作模式。

長庚決策委員會主任委員程文俊指出，長庚醫療體系每年診斷出的新癌症病例約佔全台18%，是國內癌症治療重鎮。這龐大的臨床數據與經驗，不僅是長庚醫療團隊更是台灣醫療產業珍貴的資產。

程文俊說，這次與嬌生的MOU簽署是透過與國際藥廠的前瞻性臨床試驗合作，讓台灣病患在第一時間接觸到全球最先進的治療方案，這不僅是為病患爭取生機，更能透過高規格的國際合作，讓台灣成為國際醫藥研發不可或缺的關鍵樞紐。

長庚醫院和嬌生雙方共同優化臨床試驗啟動、收案流程及資源調配的效率。（長庚醫院提供）

長庚醫院和嬌生雙方共同優化臨床試驗啟動、收案流程及資源調配的效率。（長庚醫院提供）

嬌生創新製藥資深副總裁暨北亞區總經理Christian Rodseth說，全球各地病患的經驗啟發、並激勵嬌生以科學為基礎的創新，而台灣擁有世界級的醫療體系與高品質的臨床數據，加上令人驚豔的執行效率與專業深度，均展現了亞洲醫療科學中心之實力。

嬌生創新製藥台灣市場總經理古佳成則說明，嬌生與長庚醫院團隊對於「解決病患未被滿足的需求」有著共同的迫切感與使命感，望透過本次合作，具體呼應並協助落實政府打造「健康台灣」中強化醫藥供應韌性、提升新藥可近性的政策願景。

長庚醫療體系臨床試驗中心總召集人暨林口長庚副院長林永昌進一步補充，臨床試驗的競爭就是「速度」與「品質」的競爭，希望未來能讓長庚成為嬌生在亞太區、甚至全球最先啟動收案的醫院，使國際藥廠將最重要的資源優先投注在台灣，形成一個正向循環，使所有台灣民眾受惠。

此外，長庚醫院與嬌生合作將聚焦於癌症與免疫疾病領域，雙方同意建立定期的高層對話機制與學術交流平台，並將逐步推動能力建構與資料合作的策略性框架。透過嬌生的全球研發網絡與長庚的在地臨床實力，雙方將攜手為台灣醫療研究的永續發展注入強勁動能。

