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健康 > 杏林動態

小學生變醫師！新竹臺大分院生醫醫院竹北院區 36名小醫師

2024/07/31 12:28

新竹臺大分院生醫醫院竹北院區今天冒出36名小醫師，跟著真正的專業醫師逐一認識健康、醫療，以及各種職類的醫事人員工作。（新竹臺大分院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹臺大分院生醫醫院竹北院區今（31）天出現36名小醫師，原來是他們舉辦一日職人體驗營，讓對醫療這個行業有興趣的小學中高年級學生可以實際進入醫院，透過該院醫師、營養師以及藥師所分享的健康新知和單位參訪，了解各職類醫事人員的工作日常，也從中傳遞健康、醫療的正確觀念也這群國家未來的主人翁。

該院院長余忠仁親自對這些小醫師們分享其胸腔領域的醫療專長，深入淺出、寓教於樂地帶領大家認識肺臟。今年他們也邀請外科醫師蕭亦翔用「你不知道的外科」，介紹手術相關知識，並教導小醫師們基本的急救措施。

營養師莊宜欣則用「食字路口停看聽」，引導小醫師探索日常飲食大小事，了解均衡飲食的重要性。藥師戴毓玟則以「藥師好朋友，用藥五大核心」，展示藥物的分類和使用方式，幫助小醫師建立正確用藥觀念。

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