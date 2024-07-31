健康網》白開水無味難入口？ 營養師3招輕鬆愛上喝水

營養師建議，在水中加一點低熱量卻有味道的食材：例如幾片檸檬、柳丁、果醋等。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你非常討厭喝水嗎？想多喝水但又怕沒味道的白開水？營養師廖欣儀表示，水對人體非常重要，長期飲水量少恐怕會形成腎結石，也會引響腸道吸收工作，若是不喜歡喝水建議3方法，包括：水中加一點低熱量卻有味道的食材、氣泡水、花茶茶包。

廖欣儀在臉書粉專「欣儀的營養聊天室」發文指出，水在人體佔70%，包含新陳代謝、過濾廢物、消化吸收、調節血液輸送等，無論是哪一個環節都離不開水。如果長期飲水量少，尿液被濃縮後尿液中的鈣離子、碳酸鹽、磷酸鹽、尿酸鹽等離子，容易在過度飽和的情況之下產生結晶，進而形成腎結石；由於尿量生成較少，給細菌繁殖創造了條件，還可能引發泌尿道感染，特別是女性更容易出現這類問題。因此，水對人體非常重要，就算你再不愛喝也不得不喝。

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減脂時飲食蔬菜量較高，如果水份攝取不足，不僅會影響腸道正常的吸收工作，同時還會造成大便乾燥、便秘等問題出現。因此建議成年人每日飲水量至少要喝到體重的30~35倍。

當身體缺水時你也容易感到飢餓，如果耐不住飢餓跑去吃零食那不就前功盡棄，因此當你有飢餓感或嘴饞的時後，可以先去喝一杯開水，除了補充水分外也可以讓自己有點飽足感；如果非常不愛喝沒有味道的白開水，你可以試試看以下3方法:

●在水中加一點低熱量卻有味道的食材：例如幾片檸檬、柳丁、果醋等等，或煮枸杞紅棗水也可以，記得不要加糖，否則反而增加熱量有礙減脂計畫。

●氣泡水：氣泡水有碳酸飲料的口感，卻沒有糖與熱量，你也可以每天加不同的水果片來增添風味，變換口味提升新鮮感。

●花茶茶包：無咖啡因的花茶茶包也可提供其他風味。另外要提醒大家，有咖啡因的茶包一天1包即可，別在短時間內攝取大量咖啡因，因為咖啡因有利尿現象，恐會帶走身體的水份，如果你也經常攝取含咖啡因的無糖飲品，要記得適量飲用白開水補充水分。

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