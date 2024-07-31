全球氣溫節節高升 炎炎夏日讓人一夜好眠的秘訣

夏季氣溫上升可能會導致睡眠品質下降，良好睡眠是維持健康的關鍵因素。示意圖。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕根據中央氣象局的數據，台灣在2014年至2024年間，夏季的溫度平均上升了0.8°C至1.2°C，這一變化顯示了全球暖化對台灣氣候環境和國民健康的影響。

據《BBC》報導，過高的氣溫對身體有許多影響，可能會導致脫水、頭暈、中暑等相關症狀。在炎炎夏日，以下是一些特別的小技巧能幫助人們在夏天享受更好的睡眠。

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1.冷卻雙腳

因為冷卻雙腳可以降低身體和皮膚的整體溫度，所以在睡前可以先拿雙襪子放進冰箱冰一下，要上床就寢時再穿上，這樣可以幫助你快速將身體降溫，以縮短入睡時間。

2.不午睡

炎熱的天氣會讓人在白天時感到昏昏欲睡，但如果白天小睡會影響到你晚上主要睡眠的話，那還是盡量將珍貴的睡意留到晚間吧。

3.保持臥室涼爽

白天時將向陽面的窗戶窗簾拉上，讓室內空氣溫度不會直線上升。盡量減少床上物品，不要完全不蓋棉被。因為不管有多熱，在睡眠期間人類的體溫都會下降，因此能吸汗又能保護人們不致於著涼的輕薄棉被是極佳的選擇。

5.維持規律的洗澡和上床時間

規律的作息有助於睡意的產生和減少入睡時間。而睡前泡溫水浴被證實有助於睡眠，如果不能泡澡，也盡量使用溫水淋浴，避免冷水澡，因為水溫太低可能會刺激身體的整體血液循環和中樞神經系統，使你太亢奮而無法入睡。

6.偶爾失眠無傷大雅

雖說大多數人每晚都需要至少七到八小時的睡眠，但偶爾失眠並不會影響你的生活太多，大多數人在經歷一兩晚失眠後仍能夠正常勝任日常工作。因此偶爾睡不好並不用擔心太多造成惡性循環，放輕鬆才是一夜好眠的靈丹妙藥。

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