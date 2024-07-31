健康網》酵素燃脂甩肉？ 招名威曝真相：減肥搭4招更有效

專家提到，酵素就像小幫手，將食物分解成身體可以吸收的營養素，能促進消化；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕除了靠運動、飲控減肥，也有人會購買標榜能燃燒脂肪的酵素產品；對此，中原大學生物科技學系副教授招名威強調，酵素並不能直接燃燒脂肪，而是透過促進消化和代謝，間接減少脂肪堆積。同時也提醒，酵素雖對健康有益，但不能作為唯一減肥方法，應搭配均衡飲食、規律運動、充足睡眠，以及諮詢專業人士，成功甩肉！

酵素減肥3原理

招名威在臉書粉專「招名威教授 毒理威廉」發文指出，酵素是1種蛋白質，在人體內扮演著催化劑的角色，加速身體內的化學反應。簡單來說，酵素就像小幫手，將食物分解成身體可以吸收的營養素。如果酵素可以減肥的話，原理應該不外乎以下3點：

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●促進消化：酵素能更有效地消化食物，減少食物在腸道中的滯留時間，降低身體吸收過多熱量的機會。

●提升代謝：酵素能促進新陳代謝，幫助身體燃燒更多熱量。

●改善腸道環境：有些酵素能幫助改善腸道菌叢，促進腸道蠕動，減少便秘等問題。

酵素常見3迷思

●迷思1—酵素能直接燃燒脂肪：酵素本身並不會直接燃燒脂肪，而是透過促進消化和代謝，間接幫助我們減少脂肪的堆積。

●迷思2—多吃酵素產品就能快速瘦腰身：人體本身就能產生足夠的酵素，透過均衡飲食也能攝取到足夠的酵素，過度攝取酵素產品並不會帶來額外的減肥效果。

●迷思3—酵素減肥沒有副作用：部分酵素產品可能含有其他添加物，或對某些人造成過敏反應。

健康減肥 生活作息缺一不可

招名威提醒，酵素對人體健康有益，但並不能作為唯一的減肥方法。想要健康減肥，還是要從均衡飲食、規律運動、充足睡眠等方面著手才行。

●均衡飲食：多吃蔬果、全穀類等富含酵素的食物，有助於維持身體酵素的平衡。

●規律運動：酵素只助於更有效地利用食物中的能量，要達到減肥效果，還是需要搭配規律的運動。

●充足睡眠：睡眠不足會影響身體的代謝功能，因此充足睡眠對減肥也很重要。

●諮詢專業人士：如果想透過酵素產品輔助減肥，建議諮詢醫師或營養師，選擇適合的產品。

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