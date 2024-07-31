腦部治療新曙光？寄生蟲變身藥物運送員

弓形蟲是一種寄生蟲，幾乎可以感染所有溫血動物（包括人類），圖為分裂中的弓形蟲。（取自維基百科公領域）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《科學新聞》（Science News）7月29日報導，一項令人驚訝的研究結果顯示，一種常見的腦部寄生蟲可能成為治療神經系統疾病的新工具。科學家們成功改造了弓形蟲（Toxoplasma gondii），使其能夠將大型治療蛋白質輸送至大腦，這一突破性發現為難以治療的腦部疾病帶來了新的希望。

這項研究發表於《自然微生物學》（Nature Microbiology）期刊。研究團隊利用弓形蟲獨特的生物學特性，將其改造成一種潛在的藥物遞送系統。弓形蟲是一種單細胞寄生蟲，以其能操控老鼠行為而聞名，可能引發食源性疾病，但同時也具有穿越血腦屏障的能力，使其成為潛在的藥物遞送系統。

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麻省理工學院（MIT）的生物工程師兼神經科學家布拉查（Shahar Bracha）解釋說：「目前向大腦輸送藥物的方法常常產生不可預測的結果，或難以穿透血腦屏障。弓形蟲似乎已經解決了我們在藥物遞送方面所面臨的所有問題。」

研究團隊成功改造了弓形蟲的兩種細胞器，棒狀體和緻密顆粒，使其能夠將大型治療蛋白質輸送至小鼠大腦和人類腦細胞中。其中一種被成功輸送的蛋白質是MeCP2，這種蛋白質在瑞特氏症（Rett syndrome ）患者中出現突變，這種罕見的遺傳性神經發育疾病，主要影響女孩，症狀包括癲癇和發育遲緩。

儘管這項研究結果令人振奮，但科學家也警告說，將弓形蟲應用於人類治療還面臨諸多挑戰。美國疾病管制暨預防中心（CDC）估計，美國有超過4000萬人攜帶弓形蟲。雖然對大多數健康人來說相對安全，但仍可能對免疫力低下者和孕婦造成嚴重威脅。每年美國約有20萬例弓形蟲病例被診斷，其中5000例需要住院治療，約750人死亡。

亞利桑那大學醫學院的傳染病研究員科希（Anita Koshy）指出：「我們需要了解寄生蟲如何引起疾病，並在不影響其安靜感染大腦能力的前提下，使其失去致病機制。」

麻州非營利生物醫學研究機構「懷特黑德研究所」（Whitehead Institute）的寄生蟲學家洛里多（Sebastian Lourido）則持更為謹慎的態度，他表示：「要在保留弓形蟲所有有利特質的同時使其安全，可能是不可能的任務。這就像試圖用火箭筒來運送糕點。」

儘管面臨挑戰，部分研究人員對這一想法仍持謹慎樂觀態度。馬里蘭大學帕克分校（University of Maryland, College Park）的細菌合成生物學家莫利納里（Sara Molinari）認為，利用微生物與人體的複雜關係來指導它們為我們做好事，這一想法具有開創性。

研究團隊強調，這項研究仍處於初步階段，距離實際應用於醫療還有很長的路要走。他們需要克服重大障礙，才能確保這種方法的效益大於風險。無論如何，這項研究為神經系統疾病的治療開闢了一條新的可能途徑，值得進一步探索。

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