中市2千多準小一生未全接種疫苗 百日咳疫情增！家長快帶幼童接種

衛生局表示，小一新鮮人入學前疫苗未施打者，請家長帶幼童儘速完成。（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國內新增3例百日咳確定病例，其中一例是未打百日咳相關疫苗的10多歲男性；中市衛生局表示，中市今年即將成為小一新鮮人約2萬6千人，還有2,363人未全數完成疫苗接種，以「麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗第二劑」及「白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺四合一疫苗」2劑最多人未完成，在百日咳感染數有增加情況，請家長趕快帶孩子施打。

中市衛生局表示，小一新鮮人在入學前須完成常規疫苗接種，但統計至昨（29）日止，還有2,363人未全數完成疫苗接種，衛生局長曾梓展表示，接種疫苗是預防傳染病最有效的方式，一定要趕快施打。

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衛生局表示，未施打的疫苗中，以「麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗第二劑」及「白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺四合一疫苗」2劑最多人未完成，即日起設籍台中市幼兒至衛生所完成入學前疫苗接種，即贈小禮物一份，每人限領一份，送完為止。

曾梓展表示，請家長檢視小一新鮮人預防接種黃卡，可依前次疫苗接種後，預約下一次接種時間；若有尚未完成滿5歲到入學前接種疫苗者，請攜帶兒童健康手冊和健保卡，前往合約醫療院所或各區衛生所完成疫苗接種，也可運用台中市疫苗預約平台預約接種。

衛生局表示，衛生所也會定期檢視轄內幼兒疫苗接種情形，針對逾期未接種幼兒，透過電話、簡訊、寄發通知或家訪等多元通知管道，提醒家長儘速帶幼兒完成接種，一起守護幼童健康。

衛生局表示，儘早接種疫苗，幼童提早產生保護力。（市府提供）

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