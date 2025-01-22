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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

今年首例！南部2月大女嬰染百日咳 1家人疑有症狀

2025/01/22 15:47

疾管署公布今年首例百日咳為南部2個多月大女嬰。（記者林惠琴攝）

疾管署公布今年首例百日咳為南部2個多月大女嬰。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（22日）公布今年首例百日咳，為南部2個多月大女嬰，曾接種1劑百日咳疫苗，目前個案意識清楚且活動力正常，持續住院治療中。衛生單位已進行疫情調查及接觸者匡列，女嬰的家庭接觸者共7人，其中1名出現疑似症狀，均已安排採檢及預防性投藥。

疾管署副署長曾淑慧說明，百日咳初期症狀與感冒類似，民眾可能因忽略症狀延遲就醫，傳染給家中嬰幼兒或其他接觸者，引發群聚感染，呼籲應提高警覺，有陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等疑似症狀，應及時就醫與診斷，維護自身及家人健康。

曾淑慧指出，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種1劑百日咳相關疫苗，提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。

疾管署也指出，近年國內百日咳病例多為尚未完整接種疫苗的3個月以內嬰幼兒，建議女性每次懷孕自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗（Tdap疫苗），並建議於懷孕第28至36週接種，以使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化，進而保護胎兒及剛出生嬰兒。另外，家庭群聚中的感染源多為照顧者或同住者，建議嬰兒照顧者可自費接種1劑Tdap疫苗。

根據疾管署監測資料顯示，2020年至2025年累計百日咳病例數分別為5、0、2、0、33、1例，多為3個月（含）以下嬰兒占29.3%，其次為13至19歲病例24.4%。

全球多國自去（2024）年起百日咳疫情上升且嚴峻，其中，中國去年報告49萬餘例，為2023年的14倍，目前已趨緩；韓國今年報告已逾1600例，遠高於往年單年不超過千例水平，疫情現仍處高峰；日本病例數持續上升，近期處高點，但仍低於新冠疫情前規模；越南去年報告1000餘例，為2023年的21.9倍；南太平洋澳洲、紐西蘭以及美洲的美國、巴西及歐洲的法國、捷克、西班牙等國疫情均遠高於往年。

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