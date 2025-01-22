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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

高雄首例百日咳 2月大女嬰確診匡列39人

2025/01/22 16:41

高雄傳出首例百日咳，個案為2個多月大女嬰。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

高雄傳出首例百日咳，個案為2個多月大女嬰。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今（22）日公布新增1例百日咳確定病例，亦為今年全國首例，個案為2個多月大女嬰，1月2日出現咳嗽有痰症狀，持續2週且伴有吸入性哮聲，21日檢出百日咳陽性確診，衛生局已匡列家人和醫護人員共39名高暴露風險接觸者。

高雄市衛生局指出，經疫調，女嬰平時主要照顧者為媽媽及外婆，外婆於1個月前即有咳嗽症狀，已安排至醫院住院及採檢通報，其餘家人無疑似症狀，衛生局已匡列39名高暴露風險接觸者，包含7名家人及32名醫護人員，7名家人均已安排採檢，接觸者亦已完成預防性投藥，並進行健康監測至2月11日。

百日咳為呼吸道傳染病，潛伏期一般為5至10天，最長可達21天，主要透過飛沫傳染，初期症狀與感冒類似，民眾可能因忽略症狀延遲就醫，而傳染給家人或其他接觸者， 出現疑似症狀如陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等，應及時就醫與診斷。

衛生局說明，接種疫苗為預防百日咳最有效方法，目前國內提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，各接種1劑5合1疫苗（白喉、破傷風、非細胞性百日咳、ｂ型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺疫苗），滿5歲至入小學前接種1劑4合1疫苗（白喉、破傷風、非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗），提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時完成接種，以獲得足夠保護力。

高雄市5合1疫苗之第3劑、第4劑接種完成率分別達95.6%及94.1%，於國小入學前完成5合1疫苗接種均可達99%以上；另國小學生4合1疫苗之接種完成率則在91.3%以上。

百日咳與感冒症狀類似，主要由飛沫傳染。（高雄市衛生局提供）

百日咳與感冒症狀類似，主要由飛沫傳染。（高雄市衛生局提供）

百日咳與感冒症狀類似，主要由飛沫傳染。（高雄市衛生局提供）

百日咳與感冒症狀類似，主要由飛沫傳染。（高雄市衛生局提供）

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