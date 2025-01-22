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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

美研發奈米級「細胞外囊泡」 開創精準抗癌新療法

2025/01/22 15:53

癌症治療新希望，奈米微囊精準打擊，開啟抗癌新紀元；癌細胞示意圖。（圖擷取自Freepik）

癌症治療新希望，奈米微囊精準打擊，開啟抗癌新紀元；癌細胞示意圖。（圖擷取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國賓州大學佩雷爾曼醫學院研究團隊發表最新突破性研究，成功開發出一種奈米級「小型細胞外囊泡」（small Extracellular Vesicles, sEVs）作為抗癌利器，這項創新療法為癌症治療帶來新曙光，相關成果已發表於《科學前緣》（Science Advances）期刊，。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，研究團隊運用人體免疫系統中自然殺手細胞（Natural Killer cells）產生的sEVs，這些微小結構普遍存在於各類細胞中，負責細胞間的訊息傳遞。團隊在sEVs表面加裝能與癌細胞死亡受體DR5（death receptor 5）結合的抗體片段。一旦結合，即可觸發癌細胞的程序性死亡，達到精準殺死癌細胞的效果。

實驗結果顯示，這種治療方式不僅能有效對抗黑色素瘤（melanoma）、肝癌、卵巢癌等多種癌症，還具有三大優勢：首先能直接攻擊癌細胞；其次可破壞腫瘤的防禦機制，包括抑制癌症相關纖維母細胞與骨髓來源的抑制細胞；最後還能活化T細胞，增強整體抗癌免疫反應。在小鼠實驗中，這項療法顯著抑制了多種癌症的腫瘤生長，並延長了小鼠存活期。

研究計畫主持人、賓州大學病理學教授許曉偉指出，相較於傳統治療方式，這項新療法更具優勢。sEVs的生產和儲存相對簡單，可望發展為「現成療法」，不需像其他個人化細胞療法般從患者體內提取細胞，有助降低治療成本並提高可及性。

這項歷時20年的研究獲美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）資助。目前研究團隊正著手完善製程，進行安全性評估，為未來人體臨床試驗做準備。賓州大學已為此技術申請專利。

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