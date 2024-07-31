健康網》暑假+七夕 M痘高峰恐落8月！衛生局解說症狀

新北市衛生局提醒，M痘高風險族群快打疫苗，以增強保護力；示意圖。（圖取自shutterstock）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕疾管署副署長羅一鈞上週（23日）表示，今（2024）年7月累計13例M痘，是近10個月單月新高，夏季大型活動多及七夕情人節來臨，預估疫情高峰落在8月中下旬。新北市衛生局提醒，若出現發燒、畏寒、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大、極度倦怠，發燒後1-3天出現皮膚病灶，依斑疹、丘疹、水泡、膿疱等階段變化，最終結痂脫落等症狀時，應就醫檢查。同時，也提醒M痘高風險族群快打疫苗，以增強保護力。

什麼是M痘？​衛生局在臉書專頁「新北衛什麼」發文說明，其為1種人畜共通傳染疾病，目前已在流行地區外，出現人與人間的持續傳播。​常見症狀如下：

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​●發燒、畏寒／寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大、極度倦怠。​

​●發燒後1-3天時，皮膚出現病灶，通常自臉部蔓延至身體其他部位，四肢比軀幹更常見。​

​●皮膚病灶依斑疹、丘疹、水泡、膿疱等階段變化，最終結痂脫落。​

新北市衛生局提到，感染M痘者，在發燒後1-3天，皮膚會依斑疹、丘疹、水泡、膿疱等進程，最終結痂脫落​；示意圖。（圖取自shutterstock）

針對M痘的傳播途徑，衛生局指出，主要有4大方式，包括：與感染者親密接觸，如性行為、親吻、擁抱等；直接接觸到感染者的呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜​；直接接觸感染動物​；或是透過飛沫傳染。​

衛生局建議，近1年有風險性行為或過去罹患性病或性接觸對象有過有風險性行為者，應接種M痘​。不只如此，應保持良好的個人衛生習慣​、避免與疑似感染者接觸​，若發現有疑似症狀，應及時就醫檢查​，不讓M痘上門。

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