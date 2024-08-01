健康網》喝奶精茶養出脂肪肝 醫示警：高血壓、糖尿病跟著來

醫師指出，奶精不僅沒有牛奶營養，長期喝會胖，養出脂肪肝，高血壓、心臟病及糖尿病也跟著來；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕酷熱的夏天來杯手搖飲料是種小確幸，不過得先確定手裡的奶茶是鮮奶茶還是奶精茶。日前有網紅飲料店被點名乳源標示不清，隨後更被踢爆添加「奶精」，引發各界譁然，書心健康管理診所院長許書華指出，奶精不僅沒有牛奶營養，長期喝會胖，養出脂肪肝，高血壓、心臟病及糖尿病也跟著來。

許書華在臉書專頁「許書華醫師 陪妳寫日記」發文指出，鮮奶是原型食物。富含優質蛋白質、鈣質、維生素B2、B12含量也高。而奶精是由植物油、液化澱粉、食品添加物混合而成，主要成分是脂肪和碳水化合物。

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許書華說，有些人覺得奶精才香，把奶精當調味，喝咖啡時加顆奶精球，因為用量少，其實不用太緊張。但若每天來杯早餐店或手搖飲的奶精茶就不建議了，因為奶精茶一杯大概需要60-70公克的奶精，長期喝不只會胖，對心血管健康更是負擔。

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