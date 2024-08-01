健康網》夏日來碗「南瓜核桃糊」 幫長輩補足營養好入口

國健署指出，長輩常因牙口不好無法食用堅果，「南瓜核桃糊」料理將堅果打碎加入料理中，能幫助營養更均衡；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕堅果種子類、乳品類食物在正餐中較少出現，平日飲食常常會忘記攝取。因此，國健署邀請營養師以堅果、鮮奶搭配南瓜的甜味設計了一道夏日健康甜點「南瓜核桃糊」，並指出，長輩常因牙口不好無法食用堅果，這道料理將堅果打碎加入料理中，能幫助營養更均衡。

護心顧眼、維持皮膚健康

國健署於臉書粉專「食在好健康」發文表示，南瓜屬於全穀雜糧類，含有豐富的β-胡蘿蔔素，可以保養眼睛、維持皮膚健康；鮮乳屬乳品類，含有豐富鈣質，可以維持骨質健康；核桃則是堅果種子類，富含Omega-3多元不飽和脂肪酸，具有維持心血管健康的功效。

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另提醒，南瓜屬於全穀雜糧類，若以此為點心，需注意減少當餐或下一餐的飯、麵食用量。

3步驟美味上桌

營養師說明，美味南瓜糊（4人份份量），食材包括南瓜300克、熟核桃：8至10顆、鮮奶：200毫升、水適量。接著依照以下3步驟。

1.南瓜洗淨後去皮去籽，切成小塊備用。

2.將切好的南瓜放入電鍋蒸15到20分鐘，蒸熟至筷子可以輕易戳進南瓜肉裡。

3.將蒸熟的南瓜、核桃、鮮奶放入攪拌機中，加入適量的水，攪拌成細膩的糊狀，美味的南瓜核桃就完成。

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