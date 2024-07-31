健康網》正確姿勢登山不傷膝！ 醫教腳掌落地好輕鬆

醫師指出，以全腳掌落地是預防膝蓋疼痛的關鍵，能更好的支撐全身力量，也較不容易疲勞，同時減少對腳踝的衝擊力；情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，不少人會選擇登山健行，大口呼吸芬多精的同時，還能享受清涼的自然風。醫師陳鈺泓提醒，登山健行，若沒有保持正確姿勢很容易受傷，對此他分享4種登山正確姿勢，其中提到，以全腳掌落地是預防膝蓋疼痛的關鍵，能更好的支撐全身力量，也較不容易疲勞，同時減少對腳踝的衝擊力。

板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」發文指出，在登山健行時，上下坡難免會造成膝蓋的壓力，如果這時候又沒有使用正確姿勢，很容易一不小心就受傷。他分享以下正確姿勢，提供民眾參考：

請繼續往下閱讀...

●盡量全腳掌落地：想要預防膝蓋疼痛的問題，腳掌落地的方法是關鍵。有些人會習慣以腳尖落地，長時間下來會造成小腿肌過度使用而緊繃，增加抽筋的機會。應盡量以全腳掌落地的走路方式，能更好的支撐全身力量，也較不容易疲勞，同時減少對腳踝的衝擊力。

●膝蓋微彎不打直：在上山或下山時，盡量保持膝蓋微彎步打直的姿勢，利用大腿肌、髖部、核心肌群的力量支撐身體重量，可以減少對膝蓋與關節的壓力，減少疼痛及受傷的風險。

●抬頭挺胸跨小步：有些人爬山時喜歡大步跨的方式前進，不過這樣容易增加肌肉負擔，加速肌肉疲勞，隔天也比較容易出現鐵腿的不適感。因此，建議以小步伐的方式行走，不僅能增加穩定性，同時提高肌肉的持久性；而保持抬頭挺胸不駝背，可以幫助維持正確脊椎曲線，也有助於維持呼吸的頻率。

●使用登山杖輔助：爬山對膝蓋的負擔並不小，尤其是下坡段時如果沒注意，更容易加速軟骨磨損。建議在登山健行時可以攜帶登山杖，透過登山杖的輔助，適時分擔上下坡時對膝蓋的壓力及衝擊力，同時也能幫助維持平衡。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法