健康網》貪涼一「夏」 當心小肚肚找上門

過度食用生冷寒涼的食物容易損傷脾胃，脾胃失調時，消化吸收功能不佳，食慾會跟著減退；圖為示意圖。（圖取自freepik）

文／何柏蓉

天氣好熱，白天在戶外的溫度像烤爐，一出門就汗如雨下，早餐吃生菜沙拉配水果、中午飯後買杯冷飲消消暑、傍晚再吃碗剉冰降溫一下，你的夏天飲食是不是也像這樣呢？感覺明明沒有吃很多，小肚肚怎麼越來越失控？

周小姐最近2、3個月身體沉重、疲倦感明顯、總覺得怎麼樣都睡不飽、白天容易頻尿、中午過後下半身容易水腫、白帶量多、月經前腰痠明顯而且容易腹瀉、經期的體重還比平時多了1-2公斤，問診後發現，自從天氣漸熱後由於食慾不佳，三餐多以生菜沙拉或是蔬果汁為主，原本以為可以順便瘦身，沒想到小腹的肉肉反而越來越明顯了。

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過度食用生冷寒涼的食物容易損傷脾胃，脾胃失調時，消化吸收功能不佳，食慾會跟著減退，吃一點點就覺得飽了。此外，氣血生化以及運化水濕的功效下降，人也會覺得容易疲倦，身體重重的，甚至容易腰痠背痛、四肢冰冷，而水液的疏通調節受到阻礙，則容易導致水腫和頻尿、腹瀉等問題。

平時可多按壓足三里、陰陵泉、豐隆、三陰交等穴位，加強脾胃的運作，也有利水排濕的效能。艾灸則可選用神闕、氣海、關元以溫補脾陽，重新補充身體的能量、建立正向的氣血循環。日常飲食可以多食用四神湯，飲品的部分則可以選擇薏仁茯苓湯、山楂荷葉茶、陳皮烏梅飲，聰明的挑選食材可以讓健脾利水事半功倍。

經過一段時間的中藥調理加上薰臍治療，以及調整飲食作息，周小姐終於不再為每天疲勞水腫等脾虛濕重所造成的症狀而困擾了。另外，藉由埋線局部雕塑身形，也讓她成功脫離「小腹婆」的行列。（作者為雲鼎中醫醫師）

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