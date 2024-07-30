健康網》男性告別啤酒肚 醫建議：別選這運動

研究指出，「含氯的游泳池」會降低睪固酮分泌；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要擺脫惱人的啤酒肚，如果透過運動消滅肥肉，三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健提醒，最好別選游泳，因為「含氯的游泳池」會降低睪固酮分泌，而男生擺脫啤酒肚的秘訣，重點在「重整睪固酮」。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文指出，睪固酮對肌肉生長和修復相當重要，它可以促進蛋白質合成，幫助運動後修復肌肉、增強肌力。但男性的睪固酮濃度大概在25-30歲達到高峰，30歲後每年會減少大約1.2%。超過50歲後，男性的雄性激素和雌激素都會下降，體脂平均每年還會增加約0.5%。

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脂肪太多恐出現男性女乳症

蕭捷健表示，脂肪細胞本身會分泌雌激素。當脂肪越多，雌激素就越高。體內的脂肪組織越多，就會分泌出更多雌激素，讓睪固酮受到抑制，造成分泌失調。因此在很多體脂肪高的男生身上，常常可以看到男性女乳症的現象。所以男生減肥通常必須提升睪固酮，並且減少雌激素。

如何重整睪固酮

●減少高糖份、精緻澱粉和高脂肪的食物，多吃蔬菜水果和全穀類，特別是富含鋅和維生素D的食物，像海鮮、牛肉、雞蛋和乳製品。

●天然抗氧化食物，比如莓果、堅果和綠葉蔬菜。這些食物富含抗氧化物，可以幫助減輕體內的發炎和氧化壓力，對睪固酮的合成和分泌都很有幫助。

●盡量避免吃太多加工食品，因為這些食品可能添加了化學物質，像是塑化劑和人造防腐劑，這些東西可能會影響荷爾蒙。

醫師表示，深蹲能直接刺激肌肉，產生睪固酮分泌；圖為情境照。（圖取自freepik）

●深蹲是最有效的運動之一，能直接刺激肌肉，產生睪固酮分泌。不僅鍛鍊腿部肌肉，還能促進全身肌群活化，增強身體力量。

●有氧運動如跑步能提高心肺功能，促進血液循環，從而帶動內分泌系統運作更加順暢。還能消耗體內多餘脂肪，維持理想體脂。

游泳池中的氯降低睪固酮

蕭捷健指出，2011年發表在《國際男性學雜誌》的研究發現，分析了361名青年的血清樣本，發現在含氯的泳池游泳會降低睪固酮的分泌。和沒有游泳習慣的青少年比起來，在氯化游泳池游泳的青少年們，睪固酮濃度降低的可能性增加3倍以上。

蕭捷健說，如果目的是要減重的話，游泳可能不是最好的選擇。除了氯的問題，游泳後容易感到特別餓，這可能跟長時間泡在相對低溫的水中有關。建議游泳後選擇健康的食物，像是蛋白質、堅果或優格，這樣可以避免吃太多導致體重增加。

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