健康網》小心！冷氣房運動溫度低 肌肉易僵硬！ 醫提4要點

王竣平提醒，即使在冷氣房內運動，也不可忽略熱身重要性。熱身有助於提高身體溫度和血液循環，減少運動受傷的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣炎熱，許多人選擇到室內或健身房運動。板橋原力診所復健科醫師王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 板橋 骨科復健 疼痛控制」發文提醒，在冷氣房裡運動要更小心！熱身和伸展、適度運動強度、保持水分補充、選擇合適的服裝，這些都很重要。在冷氣房內肌肉容易僵硬，又或是溫度低，容易讓人感覺身體狀態良好，忽略其他問題。

熱身和伸展

王竣平表示，即使在冷氣房內運動，也不可忽略熱身的重要性。熱身有助於提高身體溫度和血液循環，減少運動受傷的風險；而伸展則可以增加關節靈活性和運動幅度，減少肌肉疲勞和僵硬感。在開始任何運動之前，都應該進行適當的熱身和伸展運動。

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適度運動強度

王竣平說，冷氣房內的溫度低，容易讓人感覺身體狀態良好，因此容易高估自己的運動能力。他特別提醒，還是要選擇適合自己的運動強度，不要過度用力，或運動時間過長，避免因過度疲勞，導致肌肉拉傷或其他運動傷害。

保持水分補充

王竣平提到，冷氣房內容易讓人忽略補充水分，但實際上身體在運動時，仍然會大量流汗並失去水分。因此，在運動期間要保持足夠的水分補充，可以定期喝水或選擇運動飲料，以維持身體的水平衡。

選擇合適的服裝

王竣平指出，冷氣房內溫度相對較低，容易讓肌肉和關節變得僵硬，因此在運動時應該選擇合適的服裝。穿著輕便透氣的衣物，保持身體溫暖但不過熱，同時也可以避免運動時過度受涼，導致感冒或其他健康問題。

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