全台逾60醫療服務據點 助職災勞工重返職場

衛福部及勞動部今天舉辦「職災重生 部醫護航 重返職場」記者會，衛生福利部部長邱泰源（左）表示，職業災害對勞工的身心健康和生活品質均將造成嚴重影響。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕鍾大哥上班途中發生嚴重車禍，導致手腳骨折、腦部創傷，復原初期連穿襪子都有問題，在職業醫學團隊協助下，迅速在5個月後成功重返衛福部桃園醫院工務組工作崗位。衛福部及勞動部今（30日）舉辦記者會指出，目前全台有超過60個醫療服務據點，協助職災勞工重返職場。

衛福部及勞動部今天舉辦「職災重生 部醫護航 重返職場」記者會，台北醫院職業醫學科主任蔡旻翰指出，傳統廠房中容易暗藏職業傷害風險，例如鐵工廠、噴漆工廠等工作環境中的有機溶劑、噪音或粉塵防護措施不夠完善，勞工等於用生命換收入。

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蔡旻翰指出，全台職災人數每年約1.5萬人，台北醫院因鄰近工業區，去年就處理了約5千例職業災害案例，該院服務地區包括新北市新莊區、雙和、五股及泰山等地，該院職災病例每天約有2、3名住院患者、10多位急診病患。

蔡旻翰提到，職業傷害和職業病不同，職業傷害通常是單次事件，例如工廠意外受傷、摔落等，許多患者摔落受傷情況嚴重，而職業病則需要職業醫學科醫師評估，為長期累積的結果，例如長期手部反覆使用導致關節韌帶發炎或長期吸入有機溶劑、粉塵及輻射暴露等。

為強化職災勞工重建協助，勞動部認可36間職災職能復健專責醫院，此外為增加職災勞工服務的整體近便性，同時也於全台各地布建25間網絡型態的職災職能復健強化訓練機構，合計有超過60個服務據點，提供職災勞工就近接受復工服務。

衛生福利部部長邱泰源表示，職業災害對勞工的身心健康和生活品質均將造成嚴重影響，衛福部所屬醫院通過認可職災職能復健專責醫院，提供包括工作分析、功能性能力評估、生理心理功能強化訓練等服務，幫助勞工恢復工作能力，並減少在等待或嘗試復工期間的時間、醫療及社會成本。

勞動部常務次長陳明仁呼籲，職災勞工或雇主如有職災職能復健服務需求，均可洽各地職災職能復健專責醫院，由專業的治療師進行個別化評估，並協助規劃職災勞工專屬的復工計畫，亦可透過地方勞政主管機關職災勞工專業服務人員提供相關諮詢及轉介服務，獲取更近便的服務，相關資訊可至勞動部職安署網站查詢。

衛福部及勞動部今天舉辦「職災重生 部醫護航 重返職場」記者會。（記者邱芷柔攝）

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