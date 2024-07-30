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健康網》痘痘長不停？ 醫授「消痘」4撇步：少用手碰臉
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕油脂分泌旺盛的夏天，加劇了許多人對痘痘粉刺的困擾。新竹聖宜診所醫師吳易儒在臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」發文表示，若已經用了很多抗痘的保養品，但還是沒有改善，可能是小細節沒做好。像是定期清洗化妝用品、定期更換枕頭套、清潔手機螢幕和眼鏡、減少用手碰臉的頻率，改善這些生活習慣，有助讓痘痘更快消失。
快速消痘4方法
●定期清洗化妝用品
吳易儒指出，很多人粉撲、化妝刷，一年才洗個1-2次。化妝用品反覆沾附皮脂，很容易滋生細菌，建議1-2週清洗一次。
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●定期更換枕頭套
吳易儒提到，枕頭套因為每天接觸臉部，也需要保持清潔。枕頭套其實比大家想像中的還要髒，每天都要躺在上面6個小時以上，上面沾染的角質層、油脂、汗水、口水，很容易成為細菌的溫床，建議一個月至少要換洗一次。
●清潔手機螢幕、眼鏡
吳易儒說，這是大家很容易忽略的一點，每天都在碰手機、眼鏡，接到電話就把手機往臉上貼，上面的細菌跟髒污就跑到臉上了，時間久了，這些髒污會讓皮膚容易發炎長痘。
●減少用手碰臉的頻率
吳易儒表示，手上細菌和油脂轉移到臉上，也容易致痘痘。減少觸碰可降低感染風險，避免刺激皮膚，有助於預防和控制痘痘。
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