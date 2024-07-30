健康網》孔鏘糖化血色素超標近2倍 醫警告：險直接告別式

孔鏘近期分享自己的健康狀況。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕65歲的孔鏘參加記者會，他受訪時提到幾年前糖尿病惡化，一度瘦至50公斤，糖化血色素一度達到13%（正常值約為4-6%，糖尿病友應控制在7%以下），被醫師警告：「再晚點就醫，可以直接辦告別式」。孔鏘近期有認真運動與就醫，目前體重回復到66公斤。且學著放慢生活步調，除了錄影以外，也會與太太出國遊玩，或是打高爾夫球。糖化血色素為檢測糖友血糖控制依據，若糖化血色素高於6.5%可作為罹患糖尿病之診斷標準。

孔鏘出席警察歌手林宏銘的記者會。左起為孔鏘、王瞳、林宏銘、陳國華。（記者陳奕全攝）

彰化縣衛生局表示，為瞭解自己的血糖變化，有些糖尿病患者會使用血糖機，量測空腹或飯後血液中血糖值的高低，作為病情控制的判斷參考，不過此血糖值僅能代表當時血液中的葡萄糖含量，如果醫師要瞭解病人長期的血糖控制情形，大致皆會以所謂的「糖化血色素（HbA1C）」的檢測結果，作為參考依據。

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彰化縣衛生局表示，「糖化血色素」是指人類吃進食物後轉化為葡萄糖進入血液，葡萄糖會與紅血球中的血色素部分結構結合，形成帶糖分的血色素稱之。一般紅血球平均壽命為120天，葡萄糖附在血色素上不容易脫落，因此量測血液中糖化血色素的濃度，可以反映體內最近3到4個月的平均血糖濃度，故相比於量測單次血糖值，更能反映一段期間內的血糖控制情。

彰化縣衛生局表示，一般人的糖化血色素正常值約為4-6%，糖尿病人宜控制在7%以下。另2009年美國糖尿病學會亦提出以「糖化血色素」大於等於6.5%作為罹患糖尿病診斷標準，如果糖化血色素值介於5.7~6.4%之間，則表示糖尿病危險性增加，因此「糖化血色素」除了當作糖尿病的血糖追蹤指標以外，也是新的診斷工具。

至於糖尿病患者該多久檢測一次糖化血色素？依衛生福利部國民健康署建議，糖尿病患者應每3個月檢查一次糖化血色素，以達到最佳的控制效果。檢測過程只需抽血進行檢驗，受測者也不需特別禁食。糖化血色素檢測最具價值之處，是因糖化血色素數值是反應自我的平均血糖曲線，可與自己過往量測的數值比較。

彰化縣衛生局舉例：患者上次測試的數值是7.0%，這次是6.8%，由於糖化血色素數值下降，表示血糖控制較得宜。所以，糖尿病患者除了平日量測空腹血糖值外，建議也定期至醫院檢測糖化血色素，可更瞭解自己血糖控制的情形。

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