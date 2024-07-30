平均生育年齡提高！醫籲孕媽咪「注意安胎」

45歲雙寶媽孫小姐感謝其主治醫師蕭勝文的協助。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕少子化問題日益嚴重，但每10位新生兒中有1位是早產兒。前護理師孫小姐經歷自然受孕與流產、通過人工生殖懷上雙胞胎，即使非常小心，還是發生破水的情況，經醫師協助安胎後，平安產下一對龍鳳胎，她也呼籲其他孕媽媽，配合醫師、慎選安胎藥，有助於減少小朋友未來出現並發症的風險。

女性生育的併發症風險隨年齡增加，我國2023年女性生育平均年齡達32.44歲，每年每3位產婦就有1位是高齡產子，40歲歲以上的孕產婦相當普遍，且國內外都有研究指出，每6位孕婦就有1位罹患妊娠糖尿病，每10位就有1位會合併各種高血壓疾患，除造成孕婦本身的風險外，早產的可能性也會提高。

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台灣周產期醫學會理事長詹德富指出，懷孕滿20週、未達37週即被稱為早產，可分為自發性、破水、醫源性早產等3種，其中醫源性早產多是孕婦的身體出現異狀所致，如前述的高血壓、妊娠糖尿病、高齡等，多胞胎、腎臟疾病、子癲前症也會提高發生機率，若有出現異狀，務必就醫評估。

現年45歲的孫小姐曾是臨床護理師，多年來經過自然受孕、流產，以及兩次人工生殖後，才順利懷上雙胞胎，過程中也非常小心，卻在懷孕20週左右發現自己疑似有破水的情況，1週後感覺情況不對，連忙就醫求診，醫師內診後發現，孫小姐的子宮頸已經開了、狀態非常危險，急須住院安胎。

孫小姐說，經過醫師說明安胎藥物的效果與副作用，她同意使用安胎藥物，過程中沒有出現太多不舒服，也即時配合肺部成熟劑等藥物，寶寶撐到到27週才出生，目前雖然還在加護病房，但再過一陣子就能出院，也呼籲其他同樣面臨高齡生育的孕媽媽主動詢問醫師、適時使用安胎藥物。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈解釋，目前有2類安胎治療藥物，其中乙型受體促效劑雖有安胎效果，但容易伴隨呼吸困難等多種副作用，且有機會引發致命的急性肺水腫；另一種治療用藥則是催產素受體拮抗劑，抑制子宮收縮的專一性較高，心血管副作用發生率僅8.3%，可以更好的保護孕婦安全，已經在近年納入健保。

台灣母胎醫學會理事長蕭勝文則說明，台灣多數民眾雖有安胎意識，卻對安胎治療的安全風險認知不足，國內3大婦產科相關醫學會公佈最新的安胎治療建議，呼籲國內的安胎用藥觀念接軌國際，具有早產風險的孕婦也要提高警覺，並在發生異常時，把握用藥的48小時，爭取降低胎兒未來出現併發症的機率。

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